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02.11.2026 18:59:43

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Industrieaktivität im Oktober expandiert - ISM

ie US-Industrieaktivität ist im Oktober den zehnten Monat in Folge gewachsen. Dies geht aus einer Umfrage unter Produktionsunternehmen hervor. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) lag im Oktober bei 55,5. Er übertraf damit den September-Wert von 54,5. Werte von über 50 signalisieren eine Expansion des Sektors. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten mit einem Wert von 54,5 gerechnet. Der Oktober-Wert des Produktionsindex war der höchste seit November 2021, wie aus der Umfrage hervorgeht. Der Index für neue Aufträge expandierte den zehnten Monat in Folge, nachdem er zuvor vier Monate nacheinander geschrumpft war. Unterdessen blieb der Preisindex im Expansionsbereich und verzeichnete 75,2, verglichen mit 77,9 im September.

US-Bauausgaben im September zurückgegangen

Die US-Bauausgaben sind im September unerwartet zurückgegangen. Dies geht aus dem jüngsten Bericht des Census Bureau hervor. In ihrem monatlichen Bericht teilte die Behörde mit, dass die Ausgaben für Bauprojekte im September auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 2,186 Billionen US-Dollar fielen. Dies entspricht einem Rückgang von 1,9 Prozent gegenüber der revidierten Schätzung für August von 2,227 Billionen Dollar. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg der Ausgaben um 0,4 Prozent gerechnet.

Singapurs Aktivität im verarbeitenden Gewerbe expandiert mit langsamerem Tempo

Ein wichtiger Indikator für die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe in Singapur verzeichnete im Oktober eine anhaltende Expansion, die sich jedoch angesichts einer Abschwächung der Neueingänge von Aufträgen verlangsamte. Der Einkaufsmanagerindex (PMI), der vom Singapore Institute of Purchasing and Materials Management (SIPMM) erstellt wird, sank im Oktober auf 51,4 Punkte von 51,7 Punkten im September. Ein Wert von über 50 signalisiert eine Expansion, während ein Wert unter 50 ein Schrumpfen anzeigt.

+++ Konjunkturdaten +++

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.49 SGB0YU
Short 15’701.50 13.97 SEB6CU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’802.52 02.11.2026 17:30:01
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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