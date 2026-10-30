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30.10.2026 18:59:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Oktober deutlicher als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober deutlicher als erwartet nachgelassen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 2,8 (September: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Raten von plus 0,1 und 3,1 Prozent erwartet. Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex verringerte sich auf Monatssicht um 0,2 Prozent und stieg um ebenfalls 2,8 (3,3) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von plus 0,1 und 3,0 Prozent.

Fed-Musalem: Weitere Straffung der Geldpolitik wird notwendig sein, und zwar bald

Der Präsident der St. Louis Fed, Alberto Musalem, sagte, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik notwendig sein werde, und zwar bald, nachdem die Zentralbank die Zinssätze in dieser Woche unverändert gelassen hatte. Bei einer Veranstaltung in New York am Freitag sagte Musalem, dass schrittweise Anpassungen der Politik, die früher vorgenommen würden, in der Regel weniger störend seien als grössere und abruptere Massnahmen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Fed hatte die Zinssätze am Mittwoch unverändert gelassen. Marktteilnehmer prognostizieren laut dem FedWatch-Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von 76 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember.

Geschäftstätigkeit in der Region Chicago expandiert im Oktober mit langsamerem Tempo

Die Geschäftstätigkeit in der Region Chicago ist im Oktober mit einem langsameren Tempo gewachsen. Dies ging aus einer monatlichen Umfrage hervor. Der von MNI Indicators zusammengestellte Chicago Business Barometer fiel im Oktober auf 55,3 Punkte, nach 58,8 Punkten im Vormonat. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Wert von 56,0 Punkten gerechnet. Ein Wert von unter 50 Punkten signalisiert eine Schrumpfung der Aktivität.

Kanada verzeichnete im August fast einen ausgeglichenen Haushalt

Die kanadische Regierung hat im August ihren Haushalt fast ausgeglichen, da die Steuereinnahmen die Staatsausgaben überstiegen. Zudem beläuft sich das Haushaltsdefizit nach den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf etwa die Hälfte des vergleichbaren Vorjahreswertes.

Mexikos Wirtschaftswachstum setzt sich im dritten Quartal fort

Die mexikanische Wirtschaft ist im dritten Quartal dank Zuwächsen in der Industrieproduktion und im Dienstleistungssektor gewachsen. Damit verlängerte sich die Expansion nach einem schwachen Jahresauftakt auf zwei Quartale. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Vergleich zum zweiten Quartal saisonbereinigt um 0,9 Prozent, wie das nationale Statistikamt Inegi mitteilte. Die Industrieproduktion legte um 0,8 Prozent zu und die Dienstleistungen verzeichneten ein Plus von 1,1 Prozent, während die landwirtschaftliche Erzeugung um 0,4 Prozent zurückging.

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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