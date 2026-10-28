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28.10.2026 18:59:49

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed dürfte Zinsen trotz Inflationsdrucks unverändert lassen

Obwohl die Verbraucherpreise und Erzeugerpreise im September höher als erwartet ausgefallen sind, der KI-Ausbau keine wesentlichen Anzeichen einer Verlangsamung gezeigt hat und die Energiepreise erhöht bleiben, erwarten Marktteilnehmer weiterhin, dass die Fed die Zinsen am Mittwoch in einer Zielspanne von 3,75 Prozent bis 4,00 Prozent unverändert halten wird. Dies folgt auf Äusserungen einiger hochrangiger Fed-Vertreter, die signalisiert haben, dass sie in diesem Monat keine Eile mit Zinserhöhungen haben. "Die Kommentare von Williams und Jefferson lagen vor der Inflationsüberraschung, und wir glauben nicht, dass ihre Aussagen ein indirekter Kanal für die Ansichten von Warsh an die Märkte waren, wie es bei früheren Vorsitzenden der Fall gewesen sein mag", schreibt Oxford Economics.

Bank of Canada hebt Leitzins auf 2,50 Prozent an

Die Bank of Canada hat am Mittwoch ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 2,50 Prozent angehoben. Sie rechnet damit, dass die Inflation bis 2028 deutlich über ihrem Zielwert von 2 Prozent bleiben wird. Gouverneur Tiff Macklem erklärte, es "könnte die Notwendigkeit bestehen, den Leitzins weiter anzuheben", um die Inflation einzudämmen. Die Vertreter versprachen jedoch, vorsichtig vorzugehen. "Eine Erhöhung des Leitzinses ist notwendig, um das Risiko zu verringern, dass die gestiegenen Energiepreise übergreifen und zu einer breit angelegten Inflation werden", sagte Macklem laut dem Redetext für eine Pressekonferenz.

Kanadische Zinserhöhung wirft Fragen für Hauskäufer auf

Die Erhöhung des Leitzinses der Bank of Canada um einen Viertelprozentpunkt könnte pro 100.000 CAD an Hypothekenschulden etwa 15 CAD pro Monat mehr bedeuten. Für jemanden mit einer Hypothek von 800.000 CAD seien das etwa 120 CAD mehr pro Monat oder 1.440 CAD jährlich, meint Leah Zlatkin von LowestRates.ca. Die lizenzierte Hypothekenmaklerin meint, die Erhöhung verändere auch den Vergleich zwischen festen und variablen Zinssätzen, wobei variable Hypotheken weiterhin niedrigere Einstiegszinssätze böten. Für angehende Hauskäufer werfe die Zinsänderung Fragen auf, ob es besser sei, jetzt zu kaufen oder zu warten, fügt Zlatkin hinzu.

Französische Krise dürfte kaum Massnahmen der Europäischen Zentralbank auslösen

Die Haushaltskrise in Frankreich könnte sich verschlimmern, bevor sie sich bessert, dürfte jedoch kaum Massnahmen der Europäischen Zentralbank auslösen, schreibt Leo Barincou von Oxford Economics in einer Research Note. Ein sich verschärfender Ausverkauf von Anleihen könne durch weitere Proteste, einen Zusammenbruch der Regierung bei den Haushaltsverhandlungen, einen weiteren Aufstieg des linksextremen Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Melenchon oder Anzeichen dafür ausgelöst werden, dass es der rechtsextremen Marine Le Pen mit der fiskalischen Glaubwürdigkeit nicht ernst sei. "Dennoch würden trotz eines Anstiegs der Spreads auf 300 Basispunkte nicht zwangsläufig substanzielle fiskalische Massnahmen oder Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank ausgelöst", meint Barincou.

Britischer Haushalt hält Regierung auf Kurs zur Einhaltung der Regeln

Die britische Regierung wird nach den am Mittwoch angekündigten neuen Ausgaben- und Steuermassnahmen ihre Haushaltsregeln einhalten. Dem Office for Budget Responsibility (OBR) zufolge verringert sich jedoch der Puffer gegen Rückschläge leicht. Die Haushaltspläne der Regierung orientieren sich an zwei Zielen. Eines davon verlangt, dass sie die laufenden Ausgaben bis zu dem im April 2030 endenden Haushaltsjahr vollständig aus Steuereinnahmen bestreitet und Kredite nur zur Finanzierung von Investitionen aufnimmt.

Britische Regierung verdoppelt vorübergehend Bankenabgabe

Die britische Regierung hat angekündigt, den Körperschaftsteuerzuschlag für Banken ab Januar vorübergehend zu verdoppeln. Damit will sie den "globalen Wirtschaftsstürmen" trotzen. Schatzkanzler John Healey erklärte am Mittwoch im Rahmen des britischen Haushalts, dass der Bankenzuschlag ab Januar für 15 Monate von 3 Prozent auf 6 Prozent angehoben werde. Dies solle der Finanzierung einer "sofortigen Unterstützung bei den Energierechnungen" dienen.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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