Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB hat es mit Zinserhöhungen nicht eilig

Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze in dieser Woche unverändert lässt, da dringender Bedarf für Zinserhöhungen bestehe, schreibt Oliver Rakau von Oxford Economics in einer Research Note. Die Inflation bleibe nahe den kurzfristigen Aussichten der Zentralbank, während es kaum Anzeichen für Zweitrundeneffekte des Energieschocks gebe, schreibt er. Das Haushaltsdilemma Frankreichs straffe bereits die Finanzierungsbedingungen, was zusätzliche Abwärtsrisiken für das Wachstum mit sich bringe. "There's no urgency to act and ECB rhetoric has become less hawkish," meint Rakau. Dennoch dürften die Währungshüter eine Neigung zu weiteren Zinserhöhungen zeigen.

EZB hält sich bei der Verfolgung eines ausgewogenen Pfads alle Optionen offen

Die Europäische Zentralbank bleibt auf ihrem "mittleren Weg" für die Geldpolitik , den Präsidentin Christine Lagarde Anfang des Jahres dargelegt hat, meint Konstantin Veit von PIMCO. "Obwohl wir derzeit eine höhere Inflation sehen, gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass sie sich verfestigt", meint er. Indirekte Effekte blieben begrenzt und Zweitrundeneffekte seien nicht erkennbar. Dennoch werde der Inflationsausblick in den Jahren 2027 und 2028 höher ausfallen als noch vor einigen Monaten erwartet, meint Veit. Der Markt preise Zinserhöhungen von rund 70 Basispunkten ein, und obwohl die Risiken in Richtung weniger Erhöhungen tendierten, bestehe weiterhin eine aussergewöhnlich hohe Unsicherheit, meint er.

JP Morgan sieht Risiko für EZB-Leitzins von 3,25 Prozent

Greg Fuzesi, Volkswirt bei JP Morgan, will nicht ausschliessen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Straffungszyklus erst bei einem Einlagensatz von 3,25 Prozent beenden wird. "Im September hatten die Stabsprojektionen insgesamt etwas mehr als drei Zinsschritte berücksichtigt und zeigten für Ende 2028 immer noch eine Kerninflation über dem Zielwert. Angesichts der aktuellen Öl - und Gaspreise haben sich Ausmass und Dauer des Überschiessens der Inflation wahrscheinlich vergrössert", schreibt er in seinem Ausblick auf die Zinsentscheidung am Donnerstag. In diesem Kontext erscheine eine Zinserhöhung im Dezember fast sicher, und die Märkte preisten zudem mindestens einen vierten Zinsschritt ein.

Geschäftstätigkeit der texanischen Industrie im Oktober gestiegen

Der Fabriksektor in Texas war im Oktober trotz einer Verbesserung der Wahrnehmung der allgemeinen Geschäftsbedingungen geschäftiger, so die US-Notenbank von Dallas. Der von der Dallas Fed veröffentlichte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit des Texas Manufacturing Outlook Survey lag im Oktober bei 13,4, nach einem Wert von 9,8 im September. Der Index für die Unsicherheit der Aussichten der Umfrage sank leicht um drei Punkte auf 7,9.

Chicago-Fed-Index zeigt steigendes Wachstum im September

Ein monatlicher Index zur Schätzung des US-Wirtschaftswachstums ist im vergangenen Monat gestiegen. Dies geht aus einem von der Chicago Fed veröffentlichten Index hervor. Der nationale Aktivitätsindex der Notenbank stieg im September auf 0,07, nachdem er im August noch bei minus 0,08 gelegen hatte. Ein Wert über Null signalisiert, dass die nationale Wirtschaft über ihrem historischen Durchschnittstrend expandiert. Die produktionsbezogenen Indikatoren steuerten 0,13 zum Index bei, nach minus 0,06 im August. Die Kategorie Umsatz, Aufträge und Lagerbestände legte ebenfalls zu.

Brasilianischer Real fällt nach überraschendem Wahlausgang kräftig

Der brasilianische Real ist nach dem überraschenden Sieg von Präsident Luiz Inacio Lula da Silva am Sonntag in der Stichwahl um das Präsidentschaftsamt des Landes auf ein Zehnmonatstief gegenüber dem US-Dollar gefallen. Lula hat gegen Flavio Bolsonaro gewonnen, von dem eine Haushaltskonsolidierung erwartet worden war. "Die Märkte hatten weitgehend mit einem Sieg Bolsonaros gerechnet, sodass ein Teil der Reaktion eher auf die rasche Auflösung von Positionen durch die Anleger als auf eine plötzliche Verschlechterung der brasilianischen Wirtschaft zurückzuführen ist", schreibt Lale Akoner von eToro in einer Research Note. Der US-Dollar steigt um 12 Prozent auf bis zu 5,6055 Real.

Öl-Futures geben angesichts der Unsicherheit im Nahen Osten nach

Öl-Futures starten die Woche vorsichtig schwächer, da sich der Markt unsicher ist, ob es im Nahen Osten zu einem erneuten grösseren Konflikt zwischen den USA und dem Iran kommen wird. "Im Kern handelt es sich um ein binäres Ergebnis: Krieg oder kein Krieg, und der Markt hat sich noch nicht entschieden, in welche Richtung es geht", schreibt Aaron Kildow von Sparta Commodities in einer Research Note. Er fügt hinzu, dass stärkere Ströme durch die Strasse von Hormus zwar dazu beitragen, die regionalen Differenzen in Grenzen zu halten, "wir bezweifeln jedoch, dass asiatische Käufer Frachten einlagern, insbesondere bei diesen hohen Preisniveaus." WTI liegt um 1,2 Prozent im Minus bei 101,99 US-Dollar pro Barrel und Brent verliert 0,8 Prozent auf 115,81 US-Dollar pro Barrel.

Übergang der GCC-Staaten zu wissensbasierten Volkswirtschaften nicht völlig erfolgreich

Der Übergang der Golfstaaten von der Abhängigkeit von Öl und Gas hin zu wissensbasierten Volkswirtschaften ist nicht völlig erfolgreich gewesen, meint Kamal Naji, Chefökonom des Qatar Financial Centre, während einer Podiumsdiskussion auf dem World Investment Forum in Doha. Die Region habe zwar einige Erfolge beim Übergang erzielt, aber kein Staat könne von sich behaupten, alle seine Ziele erreicht zu haben. "Ob wir uns jemals völlig von Öl und Gas entwöhnen können, ist eine offene Frage", fügte er hinzu.

US-Iran-Krieg legte strukturelle Schwächen arabischer Volkswirtschaften offen

Der Krieg im Iran hat laut dem stellvertretenden UN-Generalsekretär Abdallah Al Dardari die strukturellen Schwächen der Volkswirtschaften der arabischen Staaten offengelegt. Die Region leide unter geringer Produktivität, geringer Diversifizierung und geringer Innovation, sagte er während einer Rede auf dem Weltinvestitionsforum in Doha. "Business as usual funktioniert nicht mehr", sagte er und verwies auf den geringen Beitrag der arabischen Staaten zum globalen BIP im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungsgrösse. Al Dardari schätzt, dass eine wirtschaftliche Erholung für die Region mindestens fünf Jahre dauern werde, sollte der Krieg heute enden.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)