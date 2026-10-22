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22.10.2026 18:59:43

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 17. Oktober abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 6.000 auf 194.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 200.000 vorhergesagt.

Führende US-Wirtschaftsindikatoren im September unverändert

Die führenden US-Wirtschaftsindikatoren haben sich im September stabilisiert. Abschwächende Verbrauchererwartungen glichen die Zuwächse bei den Arbeitsstunden im verarbeitenden Gewerbe und anderen Indexkomponenten aus. Der vom Forschungsinstitut The Conference Board veröffentlichte Leading Economic Index (LEI) verharrte nach einem Rückgang von 0,1 Prozent im August unverändert bei 99,6 Punkten.

Verbraucherstimmung in der Eurozone sinkt wegen anhaltendem Energieschock weiter

Die Verbraucher in der Eurozone sind in diesem Monat etwas pessimistischer geworden, da der Krieg im Nahen Osten die Energiekosten weiter in die Höhe treibt. Der vorläufige Verbrauchervertrauensindikator der Europäischen Kommission für die 21-Länder-Währungsunion fiel im Oktober um 1,1 Punkte auf minus 17,9. Dies war niedriger als der Konsens der Ökonomen, die vergangene Woche von The Wall Street Journal befragt worden waren und einen Wert von minus 17,0 erwartet hatten. "Das Verbrauchervertrauen fiel weiter unter seinen langfristigen Durchschnitt", teilte die Kommission mit.

Mexikos Inflation zieht Anfang Oktober an

Die Inflation in Mexiko hat sich in der ersten Oktoberhälfte beschleunigt. Hauptursache hierfür waren gestiegene Energiekosten, da die saisonalen Stromsubventionen endeten. Der Verbraucherpreisindex stieg in der ersten Hälfte des Monats um 0,41 Prozent. Dies trieb die jährliche Inflationsrate von 4,49 Prozent in der zweiten Septemberhälfte auf nunmehr 3,62 Prozent nach oben, wie das nationale Statistikamt Inegi am Donnerstag mitteilte.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.90 19.67 SXB6GU
Short 15’475.86 13.86 S5B72U
Short 16’057.91 8.93 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’557.91 22.10.2026 17:30:00
Long 13’943.00 19.15 SRVNBU
Long 13’633.92 13.73 SFBNWU
Long 13’057.54 8.93 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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