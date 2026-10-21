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21.10.2026 18:59:43
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
US-Rohöllagerbestände deutlicher als erwartet gesunken
Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 16. Oktober deutlich stärker als erwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,06 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 8,557 Millionen Barrel reduziert.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)
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