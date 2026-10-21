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US-Rohöllagerbestände deutlicher als erwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 16. Oktober deutlich stärker als erwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,06 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 8,557 Millionen Barrel reduziert.

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October 21, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)