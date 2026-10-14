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ETF Sparplan
14.10.2026 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Inflation steigt im September stärker als erwartet

Der Inflationsdruck in den USA hat im September deutlicher als erwartet zugenommen. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 3,7 (August: 3,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,6 Prozent und einer Jahresteuerung von 3,6 Prozent gerechnet. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,3 Prozent auf Monats- und um 2,6 (2,4) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,2 Prozent und eine Jahresrate von 2,5 Prozent erwartet.

US-Realeinkommen sinken im September um 0,5 Prozent

Die Realeinkommen in den USA sind im September gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im August ein Rückgang um 0,1 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug im September saison- und inflationsbereinigt 386,76 US-Dollar nach 388,75 Dollar im Vormonat.

IEA: Dieselknappheit dürfte sich bis weit ins nächste Jahr hineinziehen

Die Versorgungsengpässe bei dem Kraftstoff, der die globale Wirtschaft stützt, werden sich nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) voraussichtlich bis weit in das Jahr 2027 hineinziehen. Diesel, der Kraftstoff, der die physische Logistik, den Welthandel und die Industrieproduktion antreibt, war in den vergangenen Monaten knapp. Der daraus resultierende Anstieg der Dieselpreise droht sich auf die Kosten für den Abbau, den Anbau, den Bau und den Transport physischer Rohstoffe in der Welt auszuwirken und die Inflation anzuheizen. In ihrem jüngsten Ölmarktbericht erklärte die Agentur, dass die Nettoexporte aus dem Nahen Osten und Russland, zwei wichtigen Erzeugerregionen, im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 60 Prozent zurückgegangen seien.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

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Short 15’683.13 8.94 STBNIU
SMI-Kurs: 14’349.51 15.10.2026 17:31:43
Long 13’652.86 19.62 SKBVGU
Long 13’354.42 13.59 SXBKNU
Long 12’802.91 8.94 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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