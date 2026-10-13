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13.10.2026 18:59:42
ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.
Opec senkt Prognose für Ölnachfragewachstum erneut - Lieferrisiken
Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat ihre Prognose für das globale Öl-Nachfragewachstum in diesem Jahr erneut gesenkt, da eskalierende Angriffe auf die Schifffahrt im Golf und Schläge der Huthis auf Saudi-Arabien neue Risiken für die regionale Versorgung bergen. Die Gruppe erdölreicher Staaten rechnet nun mit einem Anstieg der weltweiten täglichen Nachfrage um 180.000 Barrel, verglichen mit zuvor erwarteten 380.000 Barrel.
+++ Konjunkturdaten
*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Okt +10,4% gg Vorjahr
*US/Verkäufe bestehender Häuser Sep +1,5% auf 3,99 Mio Jahresrate
*US/Verkäufe bestehender Häuser Sep PROGNOSE: 3,95 Mio Jahresrate
*US/Bestand unverkaufter Häuser bei 4,8 Monatsangeboten
*US/Median-Preis bestehender Häuser Sep +1,3% gg Vj auf 417.500 USD
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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