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09.10.2026 18:59:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Präsident Donald Trump setzt Anhörung zu Fed-Gouverneurin Cook an

US-Präsident Donald Trump hat die Einsetzung eines Ausschusses zur Untersuchung der Vorwürfe angekündigt, wonach die Fed-Gouverneurin Lisa Cook im Jahr 2021 falsche Angaben in Hypothekendokumenten gemacht haben soll. Der Ausschuss wird am 5. November eine persönliche Anhörung abhalten, um die Beweise und Vorwürfe gegen Gouverneurin Cook zu prüfen, wie aus einem auf den 7. Oktober datierten und am Freitag veröffentlichten Memorandum hervorgeht. Der Mitteilung zufolge wird die Anhörung im Weissen Haus stattfinden und höchstens vier Stunden dauern. "Als Präsident ist es meine Aufgabe, für das getreue Ausführen der Gesetze zu sorgen, wozu auch die Entlassung von Untergebenen gehört, denen nicht getraut werden kann, die Wahrheit zu sagen und das Gesetz zu befolgen", erklärte Trump in dem Memorandum.

Verbraucherstimmung im Oktober gesunken

Die Stimmung der Verbraucher hat sich im Oktober eingetrübt, wie aus der monatlichen Umfrage der University of Michigan hervorgeht. Der Hauptindex der Umfrage fiel in seiner vorläufigen Oktober-Lesung auf 46,3 gegenüber 48,1 im September, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten hervorgeht. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem geringeren Rückgang auf 48 gerechnet.

Handelsgespräche in Peking - EU und China mit Durchbruch bei Hybridfahrzeugen

China und die EU haben nach Treffen zwischen dem obersten Handelsbeauftragten der EU und seinem Amtskollegen in Peking eine Verständigung bei Hybridfahrzeugen erzielt und Handelsgespräche in anderen Bereichen vorangebracht. In einer gemeinsamen Erklärung gaben die beiden Parteien am Freitag bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Handel mit Hybridfahrzeugen im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) erzielt hätten. Dies ist einer von 16 dargelegten Punkten, bei denen Fortschritte angestrebt wurden, darunter beim Marktzugang für Medizinprodukte sowie bei Exportkontrollen.

EU-Finanzminister unterstützen erweiterte Rolle für Esma

Die EU-Finanzminister haben sich auf eine gemeinsame Position zu den von der EU-Kommission vorgeschlagenen Massnahmen geeinigt, die der Vertiefung der EU-Kapitalmärkte und damit der besseren Nutzbarmachung privater Ersparnisse für Investitionszwecke dienen sollen. Wie der Rat der Finanzminister mitteilte, einigten sich die Minister auf ein Marktintegrations- und Aufsichtspaket (Misp), mit dessen Hilfe die Aufsicht auf EU-Ebene verbessert und Barrieren für die wichtigsten Handels- und Abwicklungsakteure verringert werden sollen. Zu den geplanten Massnahmen gehört, die Aufsicht über die wichtigsten Handelsplattformen sowie die Zentralverwahrer und zentralen Gegenparteien der europäische Wertpapier- und Marktaufsicht Esma zu übertragen.

Bessent stellt Trumps gescheiterte Kandidatin für US-Notenbank ein

Finanzminister Scott Bessent hat Judy Shelton, eine umstrittene Ökonomin, die in der ersten Amtszeit von Präsident Trump erfolglos für das Board der US-Notenbank nominiert worden war, als Beraterin eingestellt. Shelton werde Bessent in der Währungspolitik beraten, "wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Bewertung der Finanzlage in China liegt", wie das Ministerium heute mitteilte. Shelton ist dafür bekannt, dass sie eine Rückkehr zum Goldstandard befürwortet und sich gleichgültig gegenüber der traditionellen Unabhängigkeit der US-Notenbank von der Exekutive gezeigt hat. Trump nominierte sie für das Board der US-Notenbank, aber sie konnte nicht genügend Stimmen im Senat auf sich vereinen, um bestätigt zu werden, da Coronavirus-Quarantänen einige Republikaner an der Abstimmung hinderten.

Kanadas Arbeitslosenquote steigt im September auf 6,5 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in Kanada ist im September leicht gestiegen, nachdem die Wirtschaft den zweiten Monat in Folge Arbeitsplätze eingebüsst hat. Wie Statistics Canada am Freitag mitteilte, verlor die kanadische Wirtschaft im vergangenen Monat netto 68.300 Arbeitsplätze. Der Markt hatte hingegen mit einem Beschäftigungsaufbau von rund 9.000 Stellen gerechnet, nachdem im Vormonat ein Rückgang von 41.700 verzeichnet worden war. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,5 Prozent. Dies entsprach den Erwartungen, nachdem die Quote im August stabil bei 6,4 Prozent verharrt hatte. Nach der Methodik des US-Arbeitsministeriums berechnet, lag die Arbeitslosenquote Kanadas im September um 0,3 Prozentpunkte höher bei 5,6 Prozent.

Brasilien Verbraucherpreise Sep +0,82% (Aug: -0,32%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Sep +4,58% (Aug: +4,22%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
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Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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