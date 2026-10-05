Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Dienstleistungssektor expandiert im September weiter

Die Aktivität im US-Dienstleistungssektor hat sich im September mit einem etwas langsameren Tempo ausgeweitet. Dies geht aus einer Umfrage unter Einkaufsmanagern hervor. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) für den Dienstleistungssektor lag im September bei 54,9 Punkten, verglichen mit 55,4 Punkten im Vormonat. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit 55 Punkten gerechnet. Ein Wert von über 50 Punkten deutet auf ein wirtschaftliches Wachstum hin, während ein Wert unter 50 Punkten eine Schrumpfung signalisiert. Der Preisindex erreichte den höchsten Stand seit Juli 2022. Der Wert von 74 Punkten im September liegt um 1,4 Prozentpunkte über dem August-Wert von 72,6 Punkten.

Die Kosten für die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall Frankreichs steigen

Die Spreads für fünfjährige Credit Default Swaps (CDS) Frankreichs haben sich in den vergangenen zwei Wochen angesichts wachsender Sorgen über die Finanzen des Landes nahezu verdoppelt. Auch die CDS-Spreads Italiens sind sprunghaft angestiegen. Dies spiegelt die Sorge wider, dass die Turbulenzen an den französischen Märkten auf die finanziell schwächeren Länder der Eurozone übergreifen könnten. CDS sind Derivate, die als Versicherungsverträge gegen einen Zahlungsausfall dienen. Fällt ein Kreditnehmer aus, entschädigen die Verkäufer die Käufer. Steigende CDS-Kosten bedeuten nicht zwangsläufig, dass Investoren mit einer Pleite Frankreichs rechnen. Die Instrumente werden von Anlegern häufig genutzt, um ihre Einschätzung zur Entwicklung eines Landes zum Ausdruck zu bringen.

US-Beschäftigungstrends-Index im September gesunken

Eine Messung des US-Arbeitsmarktes durch das Conference Board ist im September zurückgegangen. Einem Beschäftigungsindikator zufolge trübte sich die Stimmung unter den Arbeitssuchenden ein, während Kleinunternehmen ihre Einstellungen drosselten. Der Beschäftigungstrends-Index (ETI) sank auf 107,56 Punkte, nach einem nach unten korrigierten Wert von 108,08 Punkten im August. Mit diesem Rückgang macht der Index die Gewinne aus den Monaten Juli und August teilweise wieder rückgängig. Dennoch liegt der Index weiterhin solide 1 Prozent über seinem Niveau aus dem Vorjahr.

Kanadas Dienstleistungs-PMI bleibt im September auf Schrumpfkurs

Die Aktivität im kanadischen Dienstleistungssektor hat sich im vergangenen Monat trotz einiger Anzeichen einer Besserung weiter abgeschwächt, wie am Montag veröffentlichte Daten zeigten. Der S&P Global Kanada Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor stieg im September auf 48,3 Punkte, nachdem er im Vormonat auf 46,8 Punkte gefallen war. Er lag damit jedoch den vierten Monat in Folge unter der Schwelle von 50 Punkten.

Kanadas Währungsreserven sinken im September um 2,12 Milliarden Dollar

Kanadas offizielle Währungsreserven sind im vergangenen Monat um 2,12 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Dies sei auf Verluste bei der Verwaltung der Reserven sowie auf einen Nettoverlust bei Investitionen zurückzuführen, teilte das Finanzministerium am Montag mit.

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October 05, 2026 13:01 ET (17:01 GMT)