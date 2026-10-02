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02.10.2026 18:59:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

G7 einigen sich auf Freigabe von 100 Mio Barrel Rohöl und Ölprodukten

Die Gruppe von Sieben führenden Wirtschaftsnationen (G7) hat sich darauf geeinigt, innerhalb von vier Monaten 100 Millionen Barrel Rohöl und Kraftstoffe aus ihren Notreserven freizugeben und Ölexporte nicht einzuschränken. Dies erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag. Ziel der Massnahme sei es, die rasant steigenden Preise für Diesel und andere Kraftstoffe zu senken.

US-Arbeitsmarkt verliert im September an Schwung

Das US-Jobwachstum hat im September stärker nachgelassen als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 29.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 84.000 erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden zudem kumuliert um 60.000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für August nun ein Stellenplus von 133.000 (vorläufig: 162.000) und für Juli jetzt ein Stellenminus von 10.000 (vorläufig: Plus von 21.000).

Auftragseingang der US-Industrie im August leicht gestiegen

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im August leicht gestiegen, wenn auch nicht so stark wie erwartet, wie das Census Bureau am Freitag mitteilte. Die Aufträge für US-Fabriken kletterten im August um 0,1 Prozent auf 663,5 Milliarden US-Dollar, nach revidierten 662,8 Milliarden Dollar im Juli. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent gerechnet. Dem Bericht zufolge gingen die Lieferungen der Fabriken im August leicht zurück, nachdem sie in den vergangenen acht Monaten gestiegen waren, einschliesslich eines Zuwachses von 0,8 Prozent im Juli. Die Auftragsbestände erhöhten sich um 0,6 Prozent und seien nun in 25 der vergangenen 26 Monate gestiegen, hiess es in dem Bericht.

Singapurs verarbeitendes Gewerbe expandiert dank KI-Nachfrage weiter

Singapurs verarbeitendes Gewerbe ist im September den 14. Monat in Folge gewachsen. Das Wachstum beschleunigte sich dabei, da die Nachfrage nach Produkten im Bereich der künstlichen Intelligenz den Sektor stützte. Der Einkaufsmanagerindex (PMI), der vom Singapore Institute of Purchasing and Materials Management (SIPMM) erstellt wird, stieg im September auf 51,7 Punkte nach 51,5 Punkten im August. Ein Wert von über 50 signalisiert eine Expansion, während ein Wert unter 50 eine Schrumpfung anzeigt.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Industrieproduktion Aug +0,60% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Aug -1,20% gg Vorjahr - IBGE

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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