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30.09.2026 18:59:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Geschäftsaktivität in Chicago im September gestiegen

Die Geschäftsaktivität im Raum Chicago hat sich laut einer monatlichen Umfrage im September erholt. Der von MNI Indicators ermittelte Chicago Business Barometer stieg im September um 11,7 Punkte auf 58,8. Im Vormonat hatte der Wert bei 47,1 gelegen. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Wert von 52 erwartet. Ein Wert von unter 50 deutet auf eine schrumpfende Aktivität hin.

PCE-Inflationsdaten zeigen beschleunigte Preistrends im August

Der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator hat im August beschleunigte Preistrends gezeigt. Dies unterstreicht die Besorgnis, die die US-Notenbank zu ihrer Zinserhöhung in diesem Monat veranlasst hat.

BIP-Wachstum im zweiten Quartal steigt in dritter Schätzung auf 2,2 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2026 mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,2 Prozent gewachsen und hat damit die Erwartungen übertroffen. Das teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in einer aktualisierten Schätzung mit.

US-Rohöllagerbestände gestiegen

ie Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 25. September ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,92 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,696 Millionen Barrel erhöht.

EZB gibt Inflationsrückgang bei Angebotsschock mehr Zeit

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat die jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) in Reaktion auf den ölpreisbedingten Inflationsanstieg verteidigt. Bei einer Veranstaltung in Luxemburg sagte sie, die EZB habe den Ölpreisschock nicht einfach ignorieren können, auch wenn es sich um einen Angebotsschock handele. "Stattdessen wird der Zielkonflikt zwischen Inflation und Wirtschaftsleistung, der bei einem negativen Angebotsschock entsteht, dadurch gelöst, dass man eine allmählichere Rückkehr der Inflation zum Zielwert zulässt, um im Gegenzug einen stärkeren Rückgang der Wirtschaftstätigkeit zu vermeiden", sagte sie laut veröffentlichtem Redetext.

Deutsche HVPI-Inflation steigt im September wie erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im September wie erwartet zugenommen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 3,3 (August: 2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das entsprach genau der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte. Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex erhöhte sich um ebenfalls 0,6 und 3,3 (2,9)Prozent. Erwartet worden waren Raten von 0,6 und 3,2 Prozent.

FlyDubai-Maschine mit Ziel Israel nach Kampf in Saudi-Arabien notgelandet

Eine Maschine der Airline Flydubai mit Flugziel Israel ist in Saudi-Arabien notgelandet. Hintergrund war anscheinend ein Kampf im Cockpit des Flugzeugs, bei dem die Piloten verletzt wurden und dieses in einen steilen Sinkflug kam. Flydubai, die Schwestergesellschaft von Emirates, erläuterte nicht, was genau auf dem Flug der Boeing 737 MAX 8 passierte, sondern teilte lediglich mit, es sei "während des Fluges zu einem Vorfall gekommen". Flug FZ1073 sei in Tabuk im Westen Saudi-Arabiens gelandet und "alle Passagiere sind in Sicherheit", so die Fluggesellschaft.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Long 12’996.45 13.77 SDFBZU
Long 12’446.78 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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