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23.09.2026 18:59:46

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Geschäftsaktivität im September gestiegen

Die Geschäftsaktivität in der US-Privatwirtschaft ist im September erneut gestiegen, während der Preisdruck weiter zunahm, wie eine monatliche Umfrage ergab. Der S&P Global Flash U.S. Composite PMI, der auf Umfragen bei Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen basiert, stieg im September auf 58,4 von 56 im August. Ein Wert von über 50 deutet auf weiteres Wachstum hin. Ein weiterer starker Anstieg der Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor sei von einer erneuten Verbesserung des Produktionswachstums im verarbeitenden Gewerbe begleitet worden, so die Umfrage. Auch die Beschäftigung stieg stark an. Es wurden so viele neue Stellen geschaffen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr.

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 18. September ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,696 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,5 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,64 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,686 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein konstantes Niveau vorhergesagt, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,794 Millionen gestiegen waren.

Fed-Gouverneur Barr rechnet mit weiteren Zinserhöhungen

Fed-Gouverneur Michael Barr sagte heute, er erwarte, dass die Zentralbank die Zinsen weiter anheben müsse, um die Inflation zu dämpfen. Vor der Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt in der vergangenen Woche "waren wir falsch positioniert, und wir haben eine Anpassung in die richtige Richtung vorgenommen", sagte Barr heute Morgen in einer Rede in Chicago. "In meinem Basisszenario werden wahrscheinlich weitere geldpolitische Anpassungen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Inflation zeitnah auf den Zielwert sinkt."

US-Finanzministerium setzt Rückkaufziel für Donnerstag auf 6 Milliarden USD fest

Das US-Finanzministerium hat angekündigt, bei seiner Rückkaufaktion am Donnerstag Anleihen mit einer Laufzeit von 20 bis 30 Jahren im Wert von maximal 6 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Dies entspricht dem Ziel des letzten Rückkaufs von längerfristigen Schuldtiteln.

Eurozone auf Kurs zu überdurchschnittlichem Wachstum

Die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der PMI-Daten der Eurozone zeige, dass die Region, sobald der Energiepreisschock nachlasse, Ende 2027 und 2028 auf ein überdurchschnittliches Wachstum zusteuern könnte, schreibt Andrew Wishart von Berenberg in einer Research Note. "Das Risiko für unsere seit langem bestehende Prognose eines Mini-Booms im Jahr 2028 besteht darin, dass dieser bereits im Laufe des Jahres 2027 beginnen könnte", meint er. Der kombinierte PMI für die Eurozone ist im September auf 53,1 von 52,0 im August gestiegen, ein 41-Monatshoch.

PMIs der Eurozone sprechen für EZB-Zinserhöhungen

Die jüngsten starken PMI-Umfragen für die Eurozone sprechen laut Chris Hare von HSBC für Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank im Dezember und Februar. Als Gründe nennt er den Wiederanstieg der globalen Energiepreise und die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der Binnennachfrage. Zuvor sei HSBC nur von einer Zinserhöhung im Dezember ausgegangen. Diese Änderung beruhe auf der Wahrscheinlichkeit, dass sich die Energiesituation kaum verbessern oder über den Winter sogar noch verschärfen könnte, schreibt er in einem Kommentar. Das Ausbleiben von Zweitrundeneffekten des Energieschocks bedeute jedoch, dass die EZB die bevorstehenden Zinserhöhungen im Jahr 2028 rückgängig machen könne.

Trumps Äusserungen zu Diesel-Exportverbot verschärfen Europas Energiesorgen

Europa war bereits mit einer Energieknappheit konfrontiert. Dann äusserte sich Präsident Donald Trump zu einem Verbot von US-Diesel-Exporten, und die Probleme des Kontinents verschärften sich. Die Terminkontrakte auf Gasöl an der ICE, die in Europa als Referenz für Diesel gelten, stiegen heute um bis zu 7 Prozent, bevor sie einen Teil ihrer Gewinne wieder abgaben. Damit beläuft sich ihr Zuwachs seit Jahresbeginn auf mehr als 135 Prozent.

US-Exportverbot für Diesel wäre weltweit spürbar

Lateinamerikanische und europäische Kunden wären von einem potenziellen Exportverbot für US-Diesel am stärksten betroffen, die Auswirkungen auf die globalen Preise wären jedoch laut Capital Economics überall spürbar. "Jede Verringerung des Dieselflusses aus den USA würde einen der wichtigsten Ausgleichsfaktoren schwächen, der dazu beigetragen hat, die Probleme zu lindern, mit denen der globale Dieselmarkt derzeit konfrontiert ist", meint David Oxley, Chef-Rohstoffökonom.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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