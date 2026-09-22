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22.09.2026 18:59:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump zum Iran: "Soll ich sie in die Hölle treiben, ohne Überlebenschance und ohne Hoffnung?"

Präsident Trump hat am Dienstag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen über seinen Krieg mit dem Iran gesprochen. Trump sagte, er glaube, dass der Iran direkt nach den Zwischenwahlen einen Deal abschliessen werde, "weil es für sie keinen Sinn macht, es nicht zu tun". Trump beharrt weiterhin darauf, dass die USA trotz steigender Kraftstoffpreise aus einer Position der Stärke heraus agieren. "Ich muss eine Entscheidung treffen: Wird ein Abkommen mit dem Iran geschlossen, das es ihnen ermöglicht, wieder aufzubauen und ein weitaus grösseres Land zu schaffen, als es jemals zuvor war?", sagte Trump. "Oder vernichte ich die Islamische Republik und tue es schnell, ohne ihnen jemals wieder eine Chance zu geben, Menschen und Länder zu töten und zu zerstören? Soll ich sie in die Hölle treiben, ohne Überlebenschance und ohne Hoffnung auf zukünftige Grösse oder Generationen?"

Steigende Energiepreise belasten Verbraucherstimmung in der Eurozone

Die Stimmung unter den Verbrauchern in der Eurozone hat sich in diesem Monat eingetrübt, belastet von wieder anziehenden Energiepreisen nach der Eskalation der Militäraktionen im Nahen Osten. Der vorläufige Indikator der Europäischen Kommission für das Verbrauchervertrauen für den Währungsraum der 21 Nationen fiel im September um 1,0 Punkte auf minus 16,5. Von The Wall Street Journal in der vergangenen Woche befragte Ökonomen hatten im Konsens mit einem weniger starken Rückgang auf minus 16,0 gerechnet.

Saudi-Arabien testet wichtige Ölpipeline für potenzielle Wiederinbetriebnahme

Saudi-Arabien führt Tests an seiner wichtigen Ost-West-Ölpipeline durch. Dies ist ein Schritt zur Wiederherstellung der Durchflüsse, die bereits in dieser Woche erfolgen könnte. Damit könnte eine wichtige Exportroute unter Umgehung der Strasse von Hormus wiederbelebt und der Druck auf die globalen Ölpreise gemindert werden. Die 1.210 Kilometer lange Pipeline, die Anfang des Monats durch Angriffe ausser Betrieb gesetzt wurde, wird auf ihre strukturelle Integrität und ihren Druck getestet.

Treffen Trump-Xi wohl ohne chinesische Unternehmenschefs - Kreise

Der chinesische Staatschef Xi Jinping wird voraussichtlich keine Delegation von Unternehmenslenkern mitbringen, wenn er Ende dieser Woche zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington reist. Dies verlautete aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen und dämpft die Erwartung, dass es im Rahmen des Gipfeltreffens zu grossen Geschäftsabschlüssen kommen wird.

Industrieaktivität Mid-Atlantic im September rückläufig - Richmond Fed

Die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes in der Region der Richmond Fed ist in diesem Monat leicht zurückgegangen. Dies ging aus der monatlichen Umfrage der regionalen Notenbank hervor. Der Gesamtindex der Umfrage lag im September bei minus 2, nach einem Wert von 4 im August. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem unveränderten Wert von 4 gerechnet.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Sep +8,2% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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Short 14’819.74 13.75 SL4BRU
Short 15’372.26 8.89 SPBYFU
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Long 13’359.28 19.25 SPB9EU
Long 13’080.71 13.96 S4BF7U
Long 12’501.31 8.89 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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