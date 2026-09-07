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07.09.2026 19:10:39

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Inflationsdaten diese Woche im Fokus

Die Anleger blicken auf die am Freitag anstehenden US-Inflationsdaten. Sie erhoffen sich davon Hinweise auf den möglichen Kurs der Zinsentscheidungen der US-Notenbank. Die US-Arbeitsmarktdaten der vergangenen Woche sind stärker als erwartet ausgefallen, was die Märkte dazu veranlasst hat, eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank im September einzupreisen. "Ein starker Inflationsbericht nach den starken Arbeitsmarktdaten würde die Waage wahrscheinlich zugunsten einer Anhebung ausschlagen lassen, während jede Mässigung bei den Kernverbraucherpreisen die Wetten auf Dezember verschieben würde", schreibt Raffi Boyadjian von XM in einer Research Note. Die Märkte preisen eine 57-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank im September ein, wie Daten von LSEG zeigen.

Fitch belässt Katar bei AA - Ausblick negativ

Fitch Ratings hat die Bonität Katars mit AA bei negativem Ausblick bestätigt, da die Risiken aus dem Krieg zwischen den USA und dem Iran weiterhin das Fiskal- und Schuldenprofil des Landes belasten. Fitch prognostiziert nun für das Jahr 2026 eine Schrumpfung der katarischen Wirtschaft um 18,8 Prozent, ein gesamtstaatliches Defizit von 2,7 Prozent des BIP und einen Anstieg der Verschuldung auf 64,1 Prozent des BIP, bevor das Wachstum im Jahr 2027 wieder um 16 Prozent anzieht. Der Ratingausschuss hat die Risiken weiterer Schäden an der Kohlenwasserstoffinfrastruktur, die Unsicherheit über den LNG-Transit durch die Strasse von Hormus und die Auswirkungen des Konflikts auf die Fiskalkonten, die Reserven und die Vermögenswerte der Qatar Investment Authority hervorgehoben.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 13:10 ET (17:10 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’897.41 19.59 SXBVXU
Short 15’191.52 13.91 SQBT1U
Short 15’762.72 8.94 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’279.38 07.09.2026 17:31:59
Long 13’718.73 19.86 SZBKGU
Long 13’386.90 13.65 SJBMDU
Long 12’825.98 8.94 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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