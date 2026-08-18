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18.08.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Arbeitsmarktdaten stützen Zinspause der BoE

Die jüngsten Daten vom britischen Arbeitsmarkt dürften die Währungshüter der Bank of England in ihrer Haltung bestärken, die Zinsen beizubehalten, schreibt Rob Wood von Pantheon Macroeconomics in einer Research Note. "Das etwas schwächer als erwartet ausgefallene Bild am Arbeitsmarkt deute darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt immer noch entspanne, aber jetzt nur noch sehr allmählich", meint er. Das Lohnwachstum bewege sich in einem Bereich, der durchaus mit dem Inflationsziel vereinbar sei, dürfte sich aber kaum weiter verlangsamen und könnte sich in den kommenden Monaten sogar etwas beschleunigen, meint Wood. Die Löhne im Privatsektor ohne Boni hätten mit 4,8 Prozent den stärksten monatlichen Zuwachs seit Dezember verzeichnet, merkt er an.

US-Industrieproduktion im Juli gestiegen

Die US-Industrieproduktion ist im Juli laut Daten der US-Notenbank Federal Reserve erneut gestiegen. Die Produktion stieg im vergangenen Monat um 0,2 Prozent und verlangsamte sich damit gegenüber den revidierten Werten vom Juni. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten einen Anstieg von 0,4 Prozent erwartet.

Märkte am Golf blicken auf Schifffahrt in Strasse von Hormus

Die Märkte am Golf dürften sich diese Woche weiterhin darauf konzentrieren, ob die Verhandlungen über die Strasse von Hormus zu einer sichtbaren Verbesserung der Schifffahrtsaktivitäten führen, so Iridium Advisors. Höhere Ölpreise stützen die regionalen Märkte nicht mehr einheitlich, da die Anleger laut der Firma zwischen Unternehmen unterscheiden, die von engeren Energie- und Logistikmärkten profitieren, und solchen, die einem langsameren Handel, Reiseunterbrechungen oder Margendruck ausgesetzt sind. Die letzte grosse Welle von Telefonkonferenzen zu den Ergebnissen des zweiten Quartals dürfte ebenfalls im Fokus bleiben, so Iridium. In dieser Woche seien 26 davon angesetzt, bevor sich der Berichtskalender ausdünne.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Index ausstehende Hausverkäufe Juli -2,2% gg Vorjahr - NAR

*US/Index ausstehende Hausverkäufe Juli -2,3% gg Vm auf 71,2 - NAR

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Aug +8,0% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’891.86 19.86 S3PBUU
Short 15’202.95 13.82 SMYBKU
Short 15’750.15 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’318.04 18.08.2026 17:30:00
Long 13’716.34 19.46 SMBH3U
Long 13’396.53 13.62 SVBOKU
Long 12’839.18 8.91 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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