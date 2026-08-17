Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’302 -0.6%  SPI 20’181 -0.6%  Dow 53’437 -0.6%  DAX 26’339 -0.4%  Euro 0.9393 0.0%  EStoxx50 6’530 -0.1%  Gold 4’419 1.0%  Bitcoin 52’087 2.0%  Dollar 0.8111 -0.2%  Öl 90.7 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sandoz124359842Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin Cash: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Unusual Machines mit grossem Analystenlob: Bessere Alternative zu DroneShield?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Xiaomi präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Plus500 Depot
17.08.2026 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Verdi ruft zu Warnstreiks an deutschen Seehäfen auf

Die Tarifauseinandersetzung an den deutschen Seehäfen verschärft sich. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen seien Betriebe an den Standorten Hamburg, Bremerhaven, Bremen, Wilhelmshaven, Emden und Brake, so Verdi. Gestreikt werde bereits ab Beginn der Nachtschicht an diesem Montagabend für 24 Stunden. Zuvor hatten die Beschäftigten in einer Befragung das bisherige Angebot des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) abgelehnt. Verdi verhandelt für rund 11.000 Beschäftigte der Seehäfen.

Goldman Sachs: Fed könnte sich bei Kommunikation anderen Zentralbanken annähern

Analysten von Goldman Sachs sehen die Bemühungen von Fed-Chairman Kevin Warsh um eine weniger offene Kommunikation bisher ziemlich gelassen. In einer Analyse schreiben sie, dass die denkbaren Veränderungen der Kommunikation die Federal Reserve lediglich näher an das bei anderen grossen Zentralbanken übliche Transparenzniveau bringen würde. Die Wirksamkeit der Geldpolitik dürfte nicht beeinträchtigt werden. Nach Aussage der Analysten Joseph Briggs und Megan Peters ist die Fed derzeit insofern transparenter als andere Zentralbanken, als sie Details zu den Wirtschafts- und Zinsprognosen der einzelnen FOMC-Mitglieder bereitstellt.

UPDATE2/Kanadische Inflation steigt im Juli auf 3 Prozent

Die kanadische Inflation hat sich im vergangenen Monat etwas stärker als erwartet beschleunigt, da die Preise an den Zapfsäulen erneut stark anstiegen. Der Kostendruck bleibt jedoch so begrenzt, dass nicht erwartet wird, dass die Zentralbank zu einer Anhebung der Zinssätze gedrängt wird. Der Verbraucherpreisindex stieg im Juli um 0,5 Prozent, wodurch die jährliche Inflationsrate auf 3 Prozent anstieg, wie die kanadische Statistikbehörde am Montag mitteilte.

Trump droht Oman

US-Präsident Donald Trump hat dem Oman mit Bombardierung gedroht, sollte dieser sich den Bemühungen der USA um ein Friedensabkommen mit dem Iran "in den Weg stellen". "Wenn sich der Oman in den Weg stellt, werden wir die Sch-- aus ihnen herausbomben", berichtete Fox News über Äusserungen Trumps in einem Telefoninterview am Montag. US-Streitkräfte könnten den Golfstaat angreifen, falls er die Blockade iranischer Schiffe in der Strasse von Hormus störe, sagte Trump gegenüber Fox News. Iranische Unterhändler haben in den vergangenen Wochen Gespräche mit dem Oman über eine vorläufige Vereinbarung zur Regelung des Schiffsverkehrs durch die Meerenge geführt. Laut Fox News sagte Trump, die Blockade übe Druck auf den Iran aus, nannte jedoch keinen Zeitplan für die Beendigung des Konflikts und erklärte, er habe es nicht eilig.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/NAHB-Hausmarktindex Aug 35 (Juli: 34)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Nebius explodiert um 454 % – ist das die nächste große KI-Aktie?
11:30 UBS Logo UBS KeyInvest: Rekorde mit Warnsignalen
10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’928.70 19.32 SXBVXU
Short 15’223.42 13.77 SQBT1U
Short 15’795.81 8.88 STBNIU
SMI-Kurs: 14’302.39 17.08.2026 17:31:39
Long 13’738.34 19.99 SYB31U
Long 13’429.84 13.97 SNB4VU
Long 12’838.33 8.88 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.