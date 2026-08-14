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14.08.2026 20:03:39

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Einzelhandelsumsätze sind im vergangenen Monat gefallen

Das Umsatzwachstum im US-Einzelhandel ist im Juli nach einem leichten Anstieg im Juni zurückgegangen, wie das Handelsministerium mitteilte. Die Umsätze der Einzelhändler sanken im vergangenen Monat um 0,6 Prozent auf 763,6 Milliarden US-Dollar. Im Juni hatten sie noch um 0,2 Prozent zugelegt. Der Wert für Juli lag damit unter den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen, die mit einem Anstieg von 0,1 Prozent gerechnet hatten. Die Einzelhandelsumsätze werden nominal erfasst und geben die Gesamtsumme der ausgegebenen Dollar an. Im Juli führten die immer wieder aufgenommenen und abgebrochenen Friedensgespräche im Iran zu einem Rückgang der Benzinpreise. Ohne die Tankstellenumsätze sehen die Verkäufe jedoch etwas schwächer aus.

Verbraucherstimmung laut Michigan-Umfrage im August gesunken

Die wirtschaftliche Stimmung der Verbraucher hat sich in diesem Monat im Vergleich zum Juli abgeschwächt. Dies geht aus den vorläufigen Ergebnissen der monatlichen Umfrage der Universität von Michigan hervor. Der Stimmungsindex der Umfrage fiel laut den Ergebnissen auf 51 von 55,2 im Juli. Der Bericht spiegelt einen vorläufigen Wert für August wider. Ein endgültiger Wert, der weitere Umfrageergebnisse berücksichtigt, wird Ende des Monats veröffentlicht. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Wert von 54,5 erwartet. Trotz des Rückgangs im August liegt die Stimmung über den historischen Tiefstständen im mittleren 40er-Bereich, die Anfang dieses Jahres erreicht wurden. Anhaltende Preissteigerungen und Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Konflikts belasten die Kunden laut der Umfrageleiterin Joanne Hsu jedoch weiterhin.

US-Unternehmenslagerbestände im Juni unverändert

Die Lagerbestände der US-Unternehmen sind im Juni gegenüber Mai unverändert geblieben und entsprachen damit den Erwartungen, wie das Handelsministerium mitteilte. Bei Herstellern, Einzelhändlern und Grosshändlern blieben die Lagerbestände im Juni gegenüber dem Vormonat praktisch unverändert und beliefen sich auf 2,74 Billionen US-Dollar. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Im Mai waren die Lagerbestände um 0,3 Prozent gestiegen. Das Verhältnis von Lagerbeständen zu Umsätzen lag im Mai bei 1,3, nach 1,39 im Vorjahresmonat. Ein sinkendes Verhältnis von Lagerbeständen zu Umsätzen deutet darauf hin, dass die Verkäufe die Wiederauffüllung der Lager übertroffen haben.

Kanadas Industrieumsätze steigen im Juni den fünften Monat in Folge

Die Umsätze des verarbeitenden Gewerbes in Kanada sind im Juni den fünften Monat in Folge gestiegen. Dies verstärkt die Dynamik, die zu einem Wachstum im zweiten Quartal führen könnte, das deutlich über der ursprünglichen Schätzung der Bank of Canada liegt. Wie Statistics Canada mitteilte, stiegen die Auslieferungen des verarbeitenden Gewerbes gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent auf saisonbereinigte 78,82 Milliarden kanadische Dollar, was etwa 56,58 Milliarden US-Dollar entspricht. Händler hatten laut den Ökonomen der Bank of Nova Scotia einen Rückgang von 0,1 Prozent erwartet. Auf Volumenbasis, also preisbereinigt, legten die Fabrikverkäufe um 1,2 Prozent zu. Auf 12-Monats-Sicht kletterten die Umsätze um 14,5 Prozent.

Kanadas Grosshandelsumsätze (Kernrate) steigen im Juni um 2,8 %

Die Kernrate der Grosshandelsumsätze in Kanada hat sich im Juni erholt und verzeichnete den schnellsten monatlichen Anstieg seit über drei Jahren. Die Grosshandelsumsätze stiegen saisonbereinigt um 2,8 Prozent auf 92,53 Milliarden kanadische Dollar, was 66,42 Milliarden US-Dollar entspricht, wie die kanadische Statistikbehörde Statistics Canada mitteilte. Die Markterwartungen lagen laut den Ökonomen der Bank of Nova Scotia bei einem Anstieg von 2,7 Prozent. Im Vormonat waren die Umsätze um revidiert 0,3 Prozent gefallen.

DJG/DJN/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 14:03 ET (18:03 GMT)

In eigener Sache

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