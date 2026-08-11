Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Industrieproduktion in Mexiko im Juni gestiegen

Mexikos Industrieproduktion ist im Juni gestiegen. Zuwächse im Bergbau und im Baugewerbe wurden dabei teilweise durch einen Rückgang der Produktion von Industriegütern ausgeglichen. Die Industrieproduktion sei saisonbereinigt um 0,2 Prozent gegenüber Mai gestiegen, teilte das nationale Statistikinstitut Inegi mit. Die Bautätigkeit habe um 3 Prozent zugelegt. Die Produktion im Bergbau sei um 0,6 Prozent gestiegen, einschliesslich eines Anstiegs der Öl - und Gasförderung um 0,2 Prozent, während die Produktion der Versorger um 0,9 Prozent zugelegt habe. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe sei um 0,6 Prozent gesunken.

Hausverkäufe fallen im Juli - höhere Hypothekenzinsen schrecken Käufer ab

Die Hausverkäufe sind im Juli gesunken, was dem Sommer einen schlechten Start bescherte, nachdem der Immobilienmarkt bereits eine weitere schleppende Frühjahrssaison durchlitten hatte. Die Verkäufe von Bestandsimmobilien sanken im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,7 Prozent auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 4,06 Millionen, wie die National Association of Realtors (NAR) mitteilte. Der Anstieg der Hypothekenzinsen infolge der erhöhten Spannungen im Nahen Osten schreckte Hauskäufer weiterhin ab. Die Verkäufe im Juli blieben hinter den Erwartungen zurück. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 1 Prozent prognostiziert.

Bund fordert Kaufinteressenten zu Geboten für Uniper auf - Zeitung

Die Bundesregierung treibt die Privatisierung des Düsseldorfer Energiekonzerns Uniper voran. J.P. Morgan und UBS haben nach Informationen der Börsen-Zeitung im Auftrag des Bundesfinanzministeriums einen "Process Letter" an mehr als ein Dutzend Kaufinteressenten verschickt. Bis zum 21. September werden darin unverbindliche Angebote für Uniper insgesamt erbeten - inklusive Gashandel und Stromerzeugung. Uniper-CEO Michael Lewis wollte sich in der Halbjahrespressekonferenz zu allen Fragen rund um die Privatisierung nicht äussern und verwies auf den Bund als Eigentümer.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Aug +8,3% gg Vorjahr

Brasilien Verbraucherpreise Juli +0,07% (Juni: +0,16%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Juli +4,44% (Juni: +4,64%)

DJG/DJN/apo/sha

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August 11, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)