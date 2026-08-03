Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Iran: Führen keine Gespräche mit den USA zur Strasse von Hormus

Laut dem Iran sind weder Gespräche mit den USA im Gange noch Treffen geplant. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, er habe einen grösseren Angriff auf das Land abgesagt, um mehr Zeit für Verhandlungen über die Freigabe des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus zu gewinnen. Der Sprecher des iranischen Aussenministeriums, Esmail Baghae, wies darauf hin, dass der Iran weder Delegationen noch Unterhändler entsandt habe, um an irgendwelchen Gesprächen teilzunehmen. Er sagte, alle iranischen Unterhändler befänden sich noch im Land, mit Ausnahme von Aussenminister Abbas Araghchi, der eine religiöse Stätte im Irak besuche. In einem Beitrag in den sozialen Medien beschrieb Trump die iranische Führung am Montag als "unglaublich doppelzüngig" und sagte, sie hätten um Gespräche zur Beendigung des Krieges gebeten und dann verkündet, dass keine Diskussionen stattfänden. Das iranische Aussenministerium räumte jedoch ein, dass der Iran die Gespräche mit dem Oman darüber fortsetze, wie die Strasse von Hormus verwaltet werden soll.

US-Bauausgaben sinken im Juni leicht

Die Bauausgaben in den USA sind im Juni gesunken. Dies geht aus dem jüngsten Bericht des Census Bureau hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Die Ausgaben für Bauprojekte sanken im Juni um 0,1 Prozent auf eine annualisierte Rate von 2,167 Billionen US-Dollar, nach revidierten 2,169 Billionen Dollar im Mai. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert.

US-Industrie wächst im Juli erneut - ISM

Die Industrieaktivität in den USA ist im Juli stärker als erwartet gewachsen. Laut einer Umfrage unter Industrieunternehmen erreichte sie die höchste Wachstumsrate seit mehr als vier Jahren. Der Einkaufsmanagerindex des ISM lag im Juli bei 55,6, verglichen mit 53,3 im Juni. Werte über 50 deuten auf eine Expansion des Sektors hin. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten einen Wert von 54 erwartet. Der Index für die Auftragseingänge wuchs den siebten Monat in Folge, nachdem er zuvor vier Monate lang geschrumpft war.

Händler schrauben Zinserhöhungserwartungen für BoE zurück - Ölpreise fallen

Anleger senken ihre Erwartungen an Zinserhöhungen der Bank of England in den kommenden Monaten, da die Ölpreise aufgrund nachlassender Spannungen im Nahen Osten fallen. Die USA haben Pläne angekündigt, am Montag Gespräche mit dem Iran zu führen. Dies erhöht die Aussichten auf eine mögliche Lösung des Nahost-Konflikts und eine mögliche Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. Wie aus Daten von LSEG hervorgeht, preisen die Märkte derzeit Zinserhöhungen der BoE im Jahr 2026 im Umfang von insgesamt 26 Basispunkten ein, nach 30 Basispunkten in der Vorwoche.

Rückkehr zur Diplomatie verschafft Ölpreisen eine Atempause

Der jüngste Schwenk von Präsident Donald Trump zurück zur Diplomatie hat die Ölpreise ins Rutschen gebracht. Die internationale Referenzsorte Brent notiert rund 5 Prozent niedriger, da die Hoffnung besteht, dass eine Einigung zur endlichen Wiedereröffnung der Strasse von Hormus erzielt werden könnte. Trump sagte am Vortag, die USA würden noch im Laufe des heutigen Tages Gespräche aufnehmen.

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August 03, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)