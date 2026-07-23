Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’215 -0.7%  SPI 19’932 -0.8%  Dow 51’632 -1.1%  DAX 24’763 -1.6%  Euro 0.9292 -0.1%  EStoxx50 6’210 -1.7%  Gold 4’045 -2.1%  Bitcoin 52’921 -1.6%  Dollar 0.8169 0.3%  Öl 101.0 7.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel hätte eine Anlage in USD Coin von vor 1 Jahr eingefahren
So viel Wert wäre mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen
Ausblick: Newmont mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Volkswagen (VW) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Vier Billionen Dollar im Spiel: Warum Hedgefonds zum Risiko werden könnten
Suche...
ETF Sparplan
23.07.2026 18:59:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB belässt Leitzins bei 2,25 Prozent

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat wie erwartet beschlossen, seine Geldpolitik unverändert zu lassen. Wie die EZB mitteilte, bleibt der Satz für Bankeinlagen bei 2,25 Prozent, wo er seit Juni steht. Im Juni hatte die EZB ihren Leitzins erstmals seit 2023 angehoben. Davor hatte sie ihn zwischen Juni 2024 und Juni 2025 acht Mal gesenkt und dann unverändert gelassen. "Der EZB-Rat ist entschlossen, die Geldpolitik so auszurichten, dass die Inflation mittelfristig bei seinem Zielwert von 2 Prozent stabilisiert wird", heisst es in dem Statement. Der EZB-Rat bleibt mit dieser Entscheidung nach eigener Aussage gut positioniert, um mit der durch den Iran-Krieg ausgelösten Unsicherheit umzugehen.

Lagarde: Inflationsrisiken aufwärts gerichtet - Wachstumsrisiken abwärts

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde weiterhin ein überwiegendes Risiko, dass die Inflation höher als erwartet ausfallen wird. "Die Risiken für den Inflationsausblick sind aufwärts gerichtet", sagte sie in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. Die Wachstumsrisiken sind Lagarde zufolge abwärts gerichtet. Zugleich sagte Lagarde aber, dass sich die wirtschaftliche Aktivität im zweiten Quartal verbessert habe und dass die fundamentalen Wachstumstreiber intakt blieben.

Lagarde: Verlasse EZB nicht vor 2027

EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird die Europäische Zentralbank (EZB) nach eigenen Worten nicht vor 2027 verlassen. "Sie werden mich nicht vor 2027 von hinten sehen", sagte sie in der Pressekonferenz nach der aktuellen Ratssitzung auf die Frage einer Reporterin, ob sie die EZB vor dem Ende ihrer Amtszeit verlassen werde. Lagardes Amtszeit endet Ende Oktober 2027. Zugleich sagte die EZB-Präsidentin, dass sie sich nicht gerne in eine Ecke drängen lasse und dass "der Kapitän nicht das Schiff verlässt, so lange Wolken am Horizont sind".

EZB hätte Zinsen bei Energiepreiserholung anheben können

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinsen unverändert gelassen. Diese Entscheidung sei angesichts der nachlassenden Gesamtinflation und begrenzter Anzeichen für breitere inflationäre Auswirkungen des Krieges im Iran weithin erwartet worden, schreibt Carsten Brzeski von ING in einem Kommentar. Die EZB hätte die Zinsen sofort anheben können, habe sich aber stattdessen dafür entschieden, die Finanzmärkte nicht zu überraschen, meint er. Allerdings deute die jüngste Erholung der Energiepreise auf eine weitere Zinserhöhung hin. "Der jüngste Anstieg der Energiepreise hat die EZB tatsächlich näher an ihre schwerwiegenderen makroökonomischen Szenarien herangeführt, was eine weitere Zinserhöhung erfordert", so Brzeski.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum hellt sich auf

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Juli verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 1,7 auf minus 15,9 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 16,7 prognostiziert. Der Wert für Juni wurde auf minus 17,6 von minus 17,7 Punkte korrigiert. Für die EU-27 verbesserte sich der Wert um 1,9 Punkte auf minus 15,1. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Juli wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Türkische Zentralbank belässt Zinsen unverändert

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert belassen. Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten hat die Energiepreise wieder ansteigen lassen und Inflationsängste geschürt. Die Bank beliess ihren Leitzins, den einwöchigen Repo-Satz, bei 37,0 Prozent, wie sie mitteilte. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins im Januar gesenkt.

Chicago-Fed-Index zeigt im Juni zunehmendes Wachstum

Ein monatlicher Index zur Schätzung des US-Wirtschaftswachstums hat sich im Juni verbessert, wie aus einem von der Chicago Fed veröffentlichten Index hervorgeht. Der nationale Aktivitätsindex der regionalen Notenbank stieg im Juni auf minus 0,02 von minus 0,19 im Mai. Ein Wert von null deutet darauf hin, dass die Wirtschaft im Einklang mit ihrem Potenzial wächst.

Kanadische Einzelhandelsumsätze steigen im Mai den fünften Monat in Folge

Die kanadischen Einzelhandelsumsätze sind im Mai den fünften Monat in Folge gestiegen, angetrieben durch höhere Benzinpreise. Eine erste Schätzung deutet auf einen weiteren Anstieg der Einzelhandelsumsätze im Juni hin. Der Wert der Einzelhandelsumsätze stieg im Mai um 1,0 Prozent auf saisonbereinigt 73,71 Milliarden kanadische Dollar, was 52,32 Milliarden US-Dollar entspricht, wie die kanadische Statistikbehörde Statistics Canada mitteilte. Das entsprach den Markterwartungen.

Trump macht Teheran für Huthi-Attacken verantwortlich

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die USA würden den Iran für künftige Angriffe der Huthis zur Verantwortung ziehen, nachdem die Miliz zwei saudische Tanker im Roten Meer beschossen hatte. "Die Huthis sind ein Stellvertreter und Handlanger des Iran - und dem Iran sowie natürlich den Huthis selbst werden schwere militärische Sanktionen auferlegt werden", schrieb er in einem Social-Media-Beitrag.

Südafrikanische Notenbank belässt Leitzins bei 7 Prozent

Die südafrikanische Notenbank hat ihren Leitzins am Donnerstag angesichts eines unsicheren globalen Ausblicks bei 7 Prozent belassen.

Wachstum der Industrieaktivität im Zentrum der USA setzte sich im Juli fort - Kansas City Fed

Die Industrieaktivität im Zentrum der USA ist im Juli weiter gewachsen, wenn auch etwas langsamer als im Juni. Dies ging aus einer am Donnerstag veröffentlichten monatlichen Umfrage hervor.

Kanada laut PM Carney bereit zu Reaktion auf neue hohe US-Zölle

Der kanadische Premierminister Mark Carney hat erklärt, die Bundes- und Provinzregierungen würden neue Massnahmen nicht ausschliessen, um dem von Präsident Trump vorgeschlagenen 50-prozentigen US-Zoll auf bestimmte im Inland hergestellte Waren entgegenzuwirken.

konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Tesla-Schock nach den Zahlen: Rettet Elon Musks Roboter-Wette die Aktie?
14:47 Julius Bär: 30.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
11:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Emissionshandel – Neue Regeln, altes Prinzip/Pan American Silver – Enorme Reserven
10:18 Roche und Nestlé heute im Fokus
09:31 Marktüberblick: Airbus und Gea haussieren
08:11 Südkorea: Das Nervenzentrum der KI-Revolution
22.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
21.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’783.99 19.61 STVB4U
Short 15’093.37 13.77 SK3BLU
Short 15’684.18 8.73 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’214.95 23.07.2026 17:31:36
Long 13’604.51 19.61 S6BJTU
Long 13’294.29 13.77 SPB9EU
Long 12’713.06 8.86 SI6BUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Nestlé-Aktie sackt kräftig ab: Absatzmengen steigen - Profitabilität bleibt unter Druck
SpaceX-Aktie macht Kehrtwende: Nach Milliarden-Shortwette meldet sich Macquarie zu Wort
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Siemens Energy-Aktie mit Overweight
Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie
Erste Schätzungen: Adecco SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Warnung für Anleger - Buffett-Indikator auf historisch riskantem Niveau
Huber+Suhner übernimmt Testsystemspezialisten Ingun - Aktie steigt
Ausblick: SAP SE (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gold im Rückwärtsgang: UBS nennt Kaufmarke
Lonza-Aktie dennoch unter Druck: Pharma-Auftragsfertiger übertrifft Erwartungen und hebt Margenprognose an

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.