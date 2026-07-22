Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Greer: USMCA-Gespräche könnten sich bis ins nächste Jahr ziehen

Die Neuverhandlung des USA-Mexiko-Kanada-Abkommens (USMCA) könne sich bis ins Jahr 2027 hinziehen, sagte der US-Handelsbeauftragte am Mittwoch vor Senatoren. Die Trump-Regierung hoffe jedoch auf einige Teilabkommen mit Kanada und Mexiko bis Ende dieses Jahres.

US-Handelsbeauftragter: Arbeit an Zöllen als Ersatz für auslaufenden 10-%-Zoll dauert an

Der weltweite Zoll von Präsident Trump in Höhe von 10 Prozent läuft vor Ende der Woche aus, aber der US-Handelsbeauftragte sagt, er konzentriere sich nicht auf einen bestimmten Zeitplan für die Umsetzung der Zölle, die er als Ersatz dafür geplant hat.

US-Rohöllagerbestände entgegen den Erwartungen gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 17. Juli überraschend ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,01 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,692 Millionen Barrel reduziert.

Kanadische Wohnungsbaubehörde senkt Immobilienausblick und rechnet mit weiterem Preisverfall

Die Canada Mortgage and Housing Corp. (CMHC) hat ihren Ausblick für den Wohnimmobilienmarkt für den Rest des Jahres gesenkt. Als Gründe nannte sie die Unsicherheit in der Handelspolitik, ein gebremstes Bevölkerungswachstum und einen Anstieg der Kreditkosten.

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July 22, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)