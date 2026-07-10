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EU eröffnet Defizitverfahren gegen Bulgarien

Der Rat der EU-Finanzminister (Ecofin) hat am Freitag ein Defizitverfahren gegen Bulgarien eröffnet. Der Rat begründete seine Entscheidung mit dem für 2026 geplanten Haushaltsdefizit von 4,1 Prozent in den südosteuropäischen Land und der Erwartung, dass sich auf für 2027 ein Defizit von über 3 Prozent ergeben dürfte. "Bulgariens Nutzung der nationalen Ausnahmeklausel für Verteidigungsausgaben im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts hat das Überschreiten der Defizitschwelle von 3 Prozent nicht vollständig erklärt", heisst es in einer Mitteilung. Bulgarien, das erst zu Jahresbeginn den Euro eingeführt hat, soll nun bis 15. Oktober mitteilen, welche Gegenmassnahmen es zu ergreifen plant.

Kanadas Arbeitslosenquote sinkt im Juni auf 6,5 Prozent

Die Arbeitslosenquote in Kanada ist im Juni auf ein Sechsmonatstief gesunken. Grund dafür waren ein stärkerer Sommerarbeitsmarkt und eine beschleunigte Jobsuche. Die Arbeitgeber im Land schufen im vergangenen Monat 18.200 Arbeitsplätze, wie die kanadische Statistikbehörde am Freitag mitteilte. Dies baute auf dem starken Beschäftigungszuwachs von 87.800 im Mai auf und machte den starken Rückgang der Arbeitsplatzzahlen von Anfang 2026 weiter wett. Anhaltende Neueinstellungen bei einer stabilen Erwerbsquote trugen dazu bei, die Arbeitslosenquote auf 6,5 Prozent zu senken, was dem Niveau vom Januar entspricht. Ökonomen hatten mit einem moderaten Zuwachs von 10.000 Arbeitsplätzen und einer unveränderten Arbeitslosenquote von 6,6 Prozent gerechnet.

Kanada Baugenehmigungen fallen im Mai um 1,7 %

Die kanadischen Baugenehmigungen sind im Mai weiter zurückgegangen, was auf einen Rückgang bei den Plänen für den Nichtwohnbau zurückzuführen ist. Wie Statistics Canada am Freitag mitteilte, sei der Gesamtwert der Baugenehmigungen gegenüber dem Vormonat um 1,7 Prozent auf saisonbereinigte 12,37 Milliarden kanadische Dollar gefallen. Das entspricht 8,73 Milliarden US-Dollar. Laut TD Securities fiel der Rückgang schwächer aus als der von Ökonomen für den Monat erwartete Anstieg von 1 Prozent. Er folgt auf einen Rückgang des Genehmigungswertes um 6,6 Prozent im Vormonat und macht den starken Anstieg der Genehmigungen im März weiter zunichte. Im Jahresvergleich sei der Gesamtwert der erteilten Genehmigungen um 4,5 Prozent gesunken, teilte Statistics Canada mit.

Mexikos Industrieproduktion sinkt im Mai

Die Industrieproduktion in Mexiko ist im Mai zurückgegangen. Ausschlaggebend war ein Rückgang der Bautätigkeit, nachdem im Vormonat noch solide Zuwächse verzeichnet worden waren. Die Industrieproduktion sank saisonbereinigt um 0,8 Prozent gegenüber April, wie das nationale Statistikinstitut Inegi am Freitag mitteilte. Das Baugewerbe schrumpfte um 3,7 Prozent, die Versorger verzeichneten ein Minus von 0,5 Prozent und der Bergbau sowie das verarbeitende Gewerbe gaben jeweils um 0,1 Prozent nach. Die Produktion in wichtigen Sektoren des verarbeitenden Gewerbes stieg gegenüber April. Die Herstellung von Fahrzeugen und Autoteilen nahm um 0,3 Prozent zu und die von Computern und elektronischen Geräten stieg um 1,6 Prozent.

Brasilien Verbraucherpreise Juni +0,16% (Mai: +0,58%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Juni +4,64% (Mai: +4,72%)

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July 10, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)