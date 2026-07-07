Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’360 0.4%  SPI 20’203 0.2%  Dow 52’868 -0.4%  DAX 25’465 -1.4%  Euro 0.9219 0.1%  EStoxx50 6’320 -1.2%  Gold 4’142 -0.6%  Bitcoin 51’668 0.2%  Dollar 0.8070 0.3%  Öl 74.2 3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882ABB1222171Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Einschätzungen der Experten im Juni
NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni
KI statt Bitcoin? Warum der nächste Bullrun an Tempo verlieren könnte
TKMS-Aktie fällt ins Minus: Kanada bestellt ein Dutzend U-Boote
SpaceX-Aktie nach dem Börsengang: Drei Belastungsfaktoren für den weiteren Kursverlauf
Suche...
07.07.2026 18:59:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Berufungsgericht erlaubt Le Pen Präsidentschaftskandidatur 2027

Ein Berufungsgericht hat Marine Le Pen für berechtigt erklärt, bei der französischen Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr anzutreten, obwohl sie wegen des Missbrauchs von Geldern des Europäischen Parlaments für schuldig befunden wurde. Ein aus drei Richtern bestehendes Gremium reduzierte ein Urteil der Vorinstanz vom März 2025, welches Le Pen für fünf Jahre von der Übernahme politischer Ämter ausschloss, und verkürzte das wirksame Verbot auf 15 Monate.

Williams: Fed gut aufgestellt für Ziele des Doppelmandats

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hat in einem Interview mit Fox Business seine Ansicht bekräftigt, dass die Geldpolitik gut aufgestellt sei, um die Ziele des doppelten Mandats der Fed zu erreichen. Zum Arbeitsmarkt sagte er, er sehe ein stabiles, solides Wachstum. Er räumte zwar ein, dass die Inflation immer noch zu hoch sei, sagte aber: "Ich bin wegen der Rückgänge bei den Energiepreisen, die wir sehen werden, durchaus etwas positiver für die kurzfristigen Inflationsaussichten gestimmt."

US-Handelsdefizit steigt im Mai

Das Handelsdefizit der USA hat sich im Mai ausgeweitet. Dies geht aus Daten hervor, die das US-Handelsministerium am Dienstag veröffentlichte. Die US-Importe beliefen sich im Mai auf insgesamt 395,3 Milliarden US-Dollar und stiegen damit um 3,3 Prozent gegenüber April. Die Exporte lagen bei 317,7 Milliarden Dollar und waren damit um 3,2 Prozent niedriger als im Vormonat. Daraus ergab sich ein Handelsdefizit von 77,6 Milliarden Dollar gegenüber 54,6 Milliarden Dollar im April. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten ein Defizit von 78 Milliarden Dollar erwartet.

Inflationserwartungen auf kurze und mittlere Sicht gestiegen - NY Fed

Die Inflationserwartungen der Verbraucher sind im Juni auf Ein- und Dreijahressicht gestiegen, blieben aber laut einer Umfrage der New Yorker Fed langfristig stabil. Die Erwartungen der Verbraucher für die Inflation im kommenden Jahr stiegen im Juni auf 3,7 Prozent, den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Auf Dreijahressicht kletterten sie auf den höchsten Stand seit Juni 2022, wie aus der jüngsten monatlichen Umfrage der New Yorker Fed zu den Verbrauchererwartungen hervorgeht.

Kanadas Handelsüberschuss bei Waren steigt dank Rekordexporten auf Vierjahreshoch

Ein weiterer Anstieg der kanadischen Exporte auf ein Rekordhoch hat den Handelsüberschuss des Landes mit der Welt auf den höchsten Stand seit vier Jahren ausgeweitet. Gestützt wurde dies durch den vierten Monat in Folge mit gestiegenen Lieferungen in die USA. Kanada verzeichnete einen Waren-Handelsüberschuss von 4,24 Milliarden kanadischen Dollar, was etwa 2,99 Milliarden US-Dollar entspricht, wie die kanadische Statistikbehörde am Dienstag mitteilte.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Juni +10,1% gg Vorjahr

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?

Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

SpaceX, künstliche Intelligenz, Tech-Aktien und Quantencomputing: Viele Börsenthemen lösen bei Privatanlegern derzeit FOMO aus. Doch wann ist ein Trend wirklich eine Investmentchance und wann nur übertriebene Euphorie?

In der aktuellen Folge von «Wall Street Live» spricht Olivia Hähnel mit Tim Schäfer über den SpaceX-Hype, FOMO bei IPOs und die Frage, warum Geduld an der Börse oft wichtiger ist als der Einstieg in den neuesten Trend. Dabei geht es um hohe Bewertungen, Tech-Konzentration im Depot, KI-Aktien wie Nvidia und Microsoft, Dividendenaktien, langfristiges Investieren und das Zukunftsthema Quantencomputing.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:00 Logo WHS DAX Future Livetrading: 40 Punkte Gewinn aus der Range geholt
15:04 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
09:25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sika, Swiss Life
09:16 Marktüberblick: Samsung Electronics im Fokus
08:59 Erst neues Hoch, dann Gewinnmitnahmen
05:53 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Leichter nach dem neuen Rekordhoch
06.07.26 SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
02.07.26 Gold nach starker Korrektur – im Spannungsfeld geldpolitischer Treiber
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.98 19.33 S3PBUU
Short 15’242.51 13.89 S4B3QU
Short 15’815.83 8.88 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’360.45 07.07.2026 17:30:11
Long 13’751.53 19.20 SABE5U
Long 13’445.28 13.69 S1B6WU
Long 12’870.52 8.86 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Siemens Energy-Aktie stark unter Druck - Das steckt dahinter
SpaceX-Aktie in Rot: Heute Aufnahme in den NASDAQ 100
Samsung-Aktie bricht trotz erneutem Rekordgewinn kräftig ein - Hohe Bewertung gerechtfertigt?
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen: CEO sieht Nachholbedarf bei Rüstungsaufträgen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
GLP-1-Rennen verschärft sich: Novo Nordisk bringt die Wegovy-Pille auf den britischen Markt - Aktie im Blick
RENK-Aktie mit Gewinnen: Jefferies bleibt bei "Buy" nach David-Brown-Defence-Übernahme
SpaceX-Aktie vor Indexaufnahme gesucht: Welche Bedeutung hat der NASDAQ 100-Einstieg wirklich?
TKMS-Aktie fällt ins Minus: Kanada bestellt ein Dutzend U-Boote

Top-Rankings

KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 27: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.