|
03.07.2026 18:59:40
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.
Pkw-Produktion in Deutschland legt im Juni wieder zu
Deutschlands Autoproduktion hat im Juni wieder zugelegt, nach einem deutlichen Rückgang im Mai. Wie aus den Zahlen des Verbands der Automobilindustrie hervorgeht, profitierte die Produktion in Deutschlands grösstem und umsatzstärkstem Industriezweig dabei auch von zwei Arbeitstagen mehr als im Vorjahr. Über den gesamten Sechsmonatszeitraum Januar bis Juni hinweg war die Produktion rückläufig. Den VDA-Zahlen zufolge wurden im Juni in Deutschland 377.700 Pkw produziert, ein Zuwachs von 6 Prozent zum Vorjahresmonat.
EU erleichtert Unternehmen die Nachhaltigkeitsberichterstattung
Die EU erleichtert Unternehmen die Information ihrer Aktionäre über Nachhaltigkeitsthemen. Die Europäische Kommission hat am Freitag überarbeitete Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) sowie einen freiwilligen Meldestandard für kleinere Unternehmen angenommen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Damit soll der Verwaltungsaufwand für EU-Unternehmen verringert werden. Die überarbeiteten "European Sustainability Reporting Standards" (ESRS) sind der Mitteilung zufolge kürzer und klarer. Wichtige Prozesse werden rationalisiert und die weniger Datenpunkte sind obligatorisch. Dadurch dürften die Kosten für die Nachhaltigkeitsberichterstattung pro Unternehmen um mehr als 30 Prozent sinken.
Brasilien Industrieproduktion Mai -0,20% gg Vormonat - IBGE
Brasilien Industrieproduktion Mai +0,20% gg Vorjahr - IBGE
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 03, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB
inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht nach Rekord höher ins Wochenende -- DAX schliesst nach neuem Allzeithoch fester -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.