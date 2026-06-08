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08.06.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Beschäftigungstrendindex im Mai leicht gesunken - Conference Board

Ein Indikator des Conference Board für den US-Arbeitsmarkt ist im Mai leicht gesunken, was auf potenzielle Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt hindeutet. Der Employment Trends Index (ETI) fiel im Mai auf 107,01 Punkte von einem nach oben revidierten Wert von 107,88 im April. Der Arbeitsmarktbericht für Mai sei zwar stark ausgefallen, aber der ETI, ein vorausschauender Indikator für die Beschäftigtenzahlen, sei leicht zurückgegangen, sagte Jannik Schulz, Economic Research Associate beim Conference Board. Fünf von acht Komponenten hätten negativ zum Index beigetragen.

Inflationserwartungen laut Umfrage der New York Fed stabil

Die Inflationserwartungen der Verbraucher sind laut einer Umfrage der New Yorker Fed im Mai stabil geblieben. Das sind willkommene Nachrichten für die US-Notenbank Federal Reserve. Deren Vertreter hatten sich besorgt gezeigt, dass sich die schnelleren Preissteigerungen verfestigen könnten. Laut der jüngsten monatlichen Umfrage der New Yorker Fed zu den Verbrauchererwartungen sanken die Inflationserwartungen der Verbraucher für das nächste Jahr um einen Zehntelprozentpunkt. Die Inflationserwartungen auf Drei- und Fünfjahressicht blieben gegenüber April stabil bei rund 3 Prozent.

Iran erklärt Ende der Angriffswelle auf Israel

Der Iran hat das Ende seiner Angriffswelle gegen Israel erklärt, nachdem sich beide Seiten in einer Eskalation der Gewalt ein Feuergefecht geliefert hatten, das den fragilen Waffenstillstand von Präsident Donald Trump auf die Probe stellte. Trump schaltete sich am Montag ein und erklärte, Israel und der Iran müssten sofort aufhören zu "schiessen". Er bekräftigte, dass beide Seiten einen sofortigen Waffenstillstand wünschten. Kurz darauf teilte das iranische Militärhauptquartier mit, es habe Israel eine "schmerzhafte Antwort" erteilt und stelle die Operationen seiner Streitkräfte ein. "Sollten die Aggressionen und feindseligen Handlungen - auch im Südlibanon - anhalten, werden weitaus strengere und entschlossenere Massnahmen als bisher folgen", hiess es von den iranischen Staatsmedien.

Mexikos Leichtfahrzeugproduktion im Mai gesunken

Mexikos Leichtfahrzeugproduktion ist im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken, während die Exporte und die inländischen Neuwagenverkäufe gestiegen sind. Dies teilte das nationale Statistikinstitut Inegi am Montag mit. Die Produktion von Pkw und leichten Lkw fiel den Angaben zufolge im vergangenen Monat um 3,7 Prozent auf 342.296 Einheiten.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur

Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

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Inside Trading & Investment

11:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Völlig losgelöst
09:45 Marktüberblick: Sell-off im Technologiesektor
09:10 SMI sehr stabil
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
05.06.26 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Roche Holding AG, Nestle SA, Cie Financiere Richemont SA, Novartis AG
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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’868.41 19.54 B5HSYU
Short 14’143.52 13.95 SHSBXU
Short 14’667.29 8.99 S8QBNU
SMI-Kurs: 13’320.99 08.06.2026 17:31:44
Long 12’752.32 19.40 BSUBWU
Long 12’466.36 13.73 S69BJU
Long 11’936.81 8.93 BHZSRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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