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05.06.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Beschäftigungswachstum im Mai weit über den Prognosen Die US-Wirtschaft hat im Mai viel mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet und verzeichnete damit den dritten Monat in Folge einen starken Beschäftigungszuwachs - ein Zeichen dafür, dass sich der US-Arbeitsmarkt stetig von der Schwächephase im vergangenen Herbst und Winter erholt. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 172.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 80.000 erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 93.000 Jobs nach oben revidiert.

WTO-Frühindikator deutet auf anhaltende Widerstandsfähigkeit des Handels hin Der globale Warenverkehr über die Grenzen hinweg zeigt sich trotz der durch den Konflikt im Nahen Osten verursachten Unsicherheit weiterhin widerstandsfähig. Dies geht aus einem Frühindikator hervor, der von der Welthandelsorganisation (WTO) zusammengestellt wird. Die in Genf ansässige Organisation, die in Handelsstreitigkeiten vermittelt, teilte am Freitag mit, ihr Handelsbarometer sei im Juni auf 101,7 von 102,3 im Januar gefallen. Ein Wert von über 100 deutet darauf hin, dass Exporte und Importe schneller wachsen als im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte.

Kanadische Konjunkturwächter sehen trotz zwei negativer Quartale in Folge keine Rezession Trotz zweier aufeinanderfolgender Quartale mit wirtschaftlichem Rückgang seien die Bedingungen in Kanada noch nicht erfüllt, um eine Rezession auszurufen, so eine Denkfabrik aus Toronto. Der Business-Cycle Council des C.D. Howe Institute gilt in Kanada weithin als offizieller Schiedsrichter für die Ausrufung einer Rezession, eine Rolle, die der des National Bureau of Economic Research in den USA ähnelt. Am Freitag erklärte der Rat, es sei verfrüht, den gegenwärtigen Abschwung als Rezession zu bezeichnen.

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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Short 14’222.14 13.75 SX4B2U
Short 14’734.46 8.98 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’388.23 05.06.2026 17:30:12
Long 12’830.98 19.34 SXEBDU
Long 12’559.37 13.90 SJQBZU
Long 12’021.12 8.92 SJFBHU
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