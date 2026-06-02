Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’306 0.0%  SPI 18’853 0.1%  Dow 51’219 0.3%  DAX 25’124 0.5%  Euro 0.9153 0.0%  EStoxx50 6’108 1.2%  Gold 4’490 0.5%  Bitcoin 53’087 -5.4%  Dollar 0.7872 0.1%  Öl 96 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Logitech2575132NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NEL ASA oder Plug Power? Welche Wasserstoff-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet
Ausblick: voestalpine gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst
Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt
ABB erweitert Zusammenarbeit mit NVIDIA zur Beschleunigung von KI-Infrastruktur - Aktie letztlich fester
Suche...
eToro entdecken
02.06.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

USA: Offene Stellen im April gestiegen - Neueinstellungen gesunken

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im April gestiegen, während die Neueinstellungen zurückgingen. Dies geht aus einem Bericht des Arbeitsministeriums über offene Stellen und den Personalumschlag (JOLTS) hervor. Die Zahl der verfügbaren Stellen stieg im April auf 7,6 Millionen, nach 6,9 Millionen im März. Die Quote der offenen Stellen erhöhte sich auf 4,6 Prozent im April von 4,2 Prozent im März. Die Entlassungsquote veränderte sich kaum und lag im April bei 1,1 Prozent, verglichen mit 1,2 Prozent im Vormonat. Gleichzeitig verschlechterte sich die Einstellungsquote von 3,5 Prozent im März auf 3,2 Prozent im April. Rund 5,1 Millionen Amerikaner fanden im April eine neue Stelle.

Hammack: Fed muss bei anhaltender Inflation möglicherweise reagieren

Die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, sagte, die Geldpolitik sei möglicherweise nicht restriktiv genug, um die Inflation auf 2 Prozent zu senken. Hammack, die in diesem Jahr über die Geldpolitik abstimmt, sagte am Dienstag bei einer Rede im City Club of Cleveland, wenn die Zentralbank auf endgültige Beweise warte, dass sich die hohe Inflation in der Wirtschaft verfestigt habe, könnten grössere Anpassungen zu höheren Kosten erforderlich werden.

BoE-Direktorin Greene: Argumente für Zinserhöhung werden stärker

Die Argumente für eine Anhebung des Leitzinses der Bank of England werden umso stärker, je länger der Konflikt im Nahen Osten andauert. Massnahmen könnten bereits in den nächsten Wochen erforderlich werden, sagte eine Vertreterin des geldpolitischen Ausschusses (Monetary Policy Committee) am Dienstag.

Britische Hypothekengenehmigungen dürften fallen - Hypothekenzinsen steigen

Die neuen Hypothekengenehmigungen in Grossbritannien dürften angesichts steigender Hypothekenzinsen zurückgehen, schreibt Andrew Wishart von Berenberg in einer Research Note. Die Netto-Hypothekengenehmigungen sind von 63.979 im März auf 65.945 im April gestiegen, was darauf hindeute, dass die Kreditnehmer sich "beeilt haben könnten, Kredite genehmigen zu lassen, bevor die Zinsen in die Höhe schnellten", meint Wishart. Käufer rechneten mit einem Anstieg der Hypothekenzinsen aufgrund der hohen Marktzinsen, die nach Beginn des Nahost-Konflikts gestiegen seien. Der nächste Bericht der Bank of England über Geld und Kredit, der am 29. Juni veröffentlicht werden soll, dürfte einen deutlichen Rückgang der Hypothekengenehmigungen ausweisen, so Wishart.

Schweizer Uhrenindustrie nach US-Boom im April 2025 mit Exporteinbruch

Wegen der US-Zölle sind die Exporte von Schweizer Uhren im April erheblich zurückgegangen. Insgesamt wurden Uhren im Gesamtwert von 2,13 Milliarden Schweizer Franken aus der Alpenrepublik ausgeführt, ein Rückgang um rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus Daten des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie vom Dienstag hervorgeht. In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 ergab dies einen Rückgang von 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Trump macht Wohnungsaufsichtschef Pulte zum Geheimdienstdirektor

US-Präsident Donald Trump will seinen engen Verbündeten Bill Pulte, der die Federal Housing Finance Agency (FHFA) leitet, zum kommissarischen Direktor der nationalen Nachrichtendienste ernennen. Pulte wird Tulsi Gabbard nachfolgen, die im Mai zurückgetreten ist, bis der Präsident einen dauerhaften Nachfolger vorschlägt. Trump schrieb in einem Beitrag in den sozialen Medien, Pulte habe "umfassende Erfahrung im Umgang mit den sensibelsten Angelegenheiten Amerikas" und verwies auf seine Leistungen als Chairman von Fannie Mae und Freddie Mac.

Kanada beantragt formell USMCA-Verlängerung und fordert Erleichterungen bei Sektor-Zöllen

Kanada hat die USA und Mexiko formell gebeten, das bestehende nordamerikanische Handelsabkommen um weitere 16 Jahre zu verlängern. Gleichzeitig führt das Land Gespräche über eine Entlastung von den hohen US-Zöllen auf Stahl, Automobile und Aluminium.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Mai +8,9% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:08 Julius Bär: 7.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Unilever PLC
09:12 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Geberit, Sika
09:02 Marktüberblick: Softwareaktien im Rallymodus
08:44 SMI stürzt ab
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Fehlstart in den neuen Monat
01.06.26 Geopolitische Spannungen und ein möglicher Deal setzen Ölpreis unter Druck
28.05.26 Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’827.70 19.57 SV5BGU
Short 14’118.87 13.72 S29BTU
Short 14’639.60 8.90 S5ZB6U
SMI-Kurs: 13’305.72 02.06.2026 17:30:47
Long 12’744.97 19.86 BSUR4U
Long 12’459.17 13.93 S69BJU
Long 11’909.93 8.90 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nebius-Aktie mit Rekordhoch: NVIDIA-Chef Jensen Huang befeuert die Rally
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
SAP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
NVIDIA, Microsoft und Apple & Co.: Das sind die US-Investments der UBS im ersten Quartal 2026
Wohin steuert der Goldpreis? Top-Analysten liegen weit auseinander
Nach Börsengang: SpaceX wird zum grössten diversifizierten Bitcoin-Investor weltweit
HENSOLDT-Aktie dennoch rot: Ausblick für 2026 nach oben geschraubt - Rheinmetall, RENK und TKMS ebenfalls schwach
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Infineon-Aktie im Höhenflug: Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Top-Rankings

Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Mai 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Mai 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die Ei ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.