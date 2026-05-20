Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’399 0.3%  SPI 18’951 0.4%  Dow 49’947 1.2%  DAX 24’737 1.4%  Euro 0.9152 0.0%  EStoxx50 5’976 2.1%  Gold 4’533 1.1%  Bitcoin 61’055 0.8%  Dollar 0.7875 -0.2%  Öl 104.3 -6.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dogecoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Tether: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Wenn ETFs verrücktspielen: Das steckt hinter NAV-Abweichungen
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Jobabbau 2026: Warum Cisco, Cloudflare und andere Tech-Konzerne Stellen streichen
Suche...
20.05.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU genehmigt 1,3 Mrd EUR deutsche Beihilfe für erneuerbaren Wasserstoff

Europäische Kommission hat eine mit 1,3 Milliarden Euro ausgestattete deutsche Beihilferegelung für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff genehmigt. Über das Instrument "Auctions-as-a-Service" (Auktionen als Dienstleistung) der Europäischen Wasserstoffbank soll die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff im Rahmen der 2026 abgeschlossenen Auktion unterstützt werden. Beitragen werde die Regelung dazu, die Dekarbonisierung der EU-Industrie zu beschleunigen gemäss dem Ziel des Deals für eine saubere Industrie sowie den Zielen der EU-Wasserstoffstrategie. Ausserdem werde sie dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland zu verringern, gemäss dem Ziel des REPowerEU-Plans, teilte die EU-Kommission mit.

US-Rohöllagerbestände überraschend deutlich gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 15. Mai überraschend deutlich verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,863 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,306 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,548 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 2,7 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 4,084 Millionen gesunken waren.

Schwache Verbraucherpreise in Kanada - Händler halten an Zinserhöhungserwartungen fest

Händler sind trotz der recht schwachen Inflationsdaten für April nicht von ihren Erwartungen von zwei Zinserhöhungen der Bank of Canada bis Ende 2026 abgerückt, meint Karl Schamotta, Chef-Marktstratege beim globalen Zahlungsdienstleister Corpay. Ökonomen sagen, dass eine sich verlangsamende Kernrate der Verbraucherpreise die BOC klar zu einer abwartenden Haltung veranlassen sollte. Die Händler am Markt für Overnight-Index-Swaps seien jedoch anderer Meinung, sagt Schamotta. "Sie scheinen überzeugt zu sein, dass die BOC eher in eine Schwächephase hinein die Zinsen anheben würde, als zu riskieren, ihren Inflationsanker zum zweiten Mal in fünf Jahren zu verlieren."

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:51 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
10:46 BNP Paribas: WM 2026 - es darf geträumt werden
09:47 SG-Marktüberblick: 20.05.2026
09:25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Gap geschlossen
19.05.26 Julius Bär: 9.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
19.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Geberit, Swatch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’904.40 19.23 B5HSYU
Short 14’180.02 13.71 SC7BZU
Short 14’704.76 8.91 S3OBDU
SMI-Kurs: 13’399.29 20.05.2026 17:30:37
Long 12’784.78 19.09 SI7B8U
Long 12’514.57 13.92 SJCBCU
Long 11’966.10 8.91 SRKBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Commerzbank-Aktie fester: Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes gegen UniCredit
Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Genialer Coup oder riskantes Schneeballsystem?
Analysten heben den Daumen: Aktien von SAP legen kräftig zu - ServiceNow rutschen ins Minus
Goldpreis im Fokus: Zeichnet sich eine Bodenbildung ab?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
NVIDIA-Aktie in Rot: Experten sehen vor Zahlen weiter Potenzial
Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester

Top-Rankings

NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank hielt auch im ersten Quartal 2026 Beteiligungen an verschiedenen US-Unternehme ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.