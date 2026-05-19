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19.05.2026 18:59:41
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Buch: Staatsanleihen spielen geringere Rolle im Eigenkapital der Banken
Die Banken des Euroraums halten nach Aussage von EZB-Bankenaufsichtschefin Claudia Buch gemessen am Volumen ihrer Bilanzen in etwa so viele Staatsanleihen wie zu Beginn der 2024. Wie Buch bei einer Konferenz in Frankfurt sagte, nahm der Anteil am Eigenkapital der Institute jedoch ab und ebenso der Anteil heimischer Staatsanleihen am gesamtem Staatsanleihebestand. "Derzeit liegen die Bestände der Banken im Euroraum an Staatsanleihen mit 9,3 Prozent ihrer Bilanzsumme auf einem ähnlichen Niveau wie zu Beginn der Bankenunion", sagte Buch laut veröffentlichtem Redetext. 2014 waren es 9,0 Prozent gewesen. Die Bestände entsprachen 170 (2014: 190) Prozent des harten Kernkapitals (CET1)
Trump schafft hochgradig umstrittenen Entschädigungsfonds
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat einen aussergewöhnlichen Entschädigungsfonds mit fast 1,8 Milliarden US-Dollar eingerichtet. Dieser soll Personen entschädigen, die behaupten, die Bundesregierung habe das Rechtssystem gegen sie als Waffe eingesetzt. Dieser Schritt könnte Bundesmittel mit minimaler Aufsicht an Trump-Verbündete leiten. Das US-Justizministerium kündigte den Fonds zusammen mit Trumps Entscheidung an, eine Klage zurückzuziehen, in der er Milliarden von Dollar von der US-Steuerbehörde IRS wegen der Offenlegung seiner Steuererklärungen gefordert hatte.
+++ Konjunkturdaten +++
US/Index ausstehende Hausverkäufe Apr +1,4% gg Vm auf 74,8 - NARDowJones
US/Index ausstehende Hausverkäufe Apr +3,2% gg Vorjahr - NAR
Kanada Apr Verbraucherpreise +2,8% gg Vorjahr
Kanada Apr Verbraucherpreise PROGNOSE: +3,1% gg Vorjahr
Kanada Apr Verbraucherpreise +0,4% gg Vm
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
May 19, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)
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