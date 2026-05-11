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11.05.2026 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission spricht mit OpenAI über Cyber-Sicherheits-KI

Die EU-Kommission soll Zugriff auf die neue Cybersicherheits-KI von OpenAI bekommen. Wie ein Sprecher der Kommission sagte, ist die Kommission derzeit in Gesprächen mit dem US-Unternehmen über GPT-5.5-Cyber, das Schwachstellen bei Software aufdecken kann. OpenAI will dieses Modell nur einem begrenzten Kreis von Nutzern zugänglich machen.

Iran unterstützt Chinas Vier-Punkte-Vorschlag

Der iranische Botschafter in China hat erklärt, sein Land sei bereit, einen Vier-Punkte-Vorschlag des chinesischen Staatschefs Xi Jinping zu unterstützen, der laut Peking darauf abzielt, dauerhafte Sicherheit und gemeinsame Entwicklung in der Region des Persischen Golfs zu gewährleisten. Die Zustimmung zu dem chinesischen Vorschlag erfolgt in der Woche, in der US-Präsident Donald Trump zu einem Treffen mit seinem Amtskollegen in Peking erwartet wird, und nachdem der iranische Aussenminister vergangene Woche seinen Amtskollegen in der chinesischen Hauptstadt getroffen hatte. Der iranische Botschafter Abdolreza Rahmani Fazli erklärte auf X, dass die beiden Aussenminister den Plan während dieses Treffens erörtert hätten.

Musk ist Teil von Trumps Wirtschaftsdelegation bei China-Reise - Kreise

Tesla-Chef Elon Musk wird laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen Teil einer US-Wirtschaftsdelegation sein, die US-Präsident Donald Trump bei seinem bevorstehenden China-Besuch begleitet. Musk, der auch das Raumfahrtunternehmen SpaceX leitet, werde voraussichtlich zu den mindestens einem halben Dutzend CEOs und Wirtschaftsführern gehören, die nach China reisen, um die Interessen der amerikanischen Wirtschaft während Trumps Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping zu vertreten. Das Weisse Haus reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

USA

US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend März revidiert auf 105,52 von 105,72

US/Median-Preis bestehender Häuser Apr +0,9% gg Vj auf 417.700 USD

US/Bestand unverkaufter Häuser bei 4,4 Monatsangeboten

US/Verkäufe bestehender Häuser Apr PROGNOSE: 4,1 Mio Jahresrate

US/Verkäufe bestehender Häuser Apr +0,2% auf 4,02 Mio Jahresrate

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

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Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

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07.05.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bachem Holding AG
05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’634.57 19.85 S0WBHU
Short 13’929.28 13.65 B5HSYU
Short 14’428.66 8.97 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’101.33 11.05.2026 17:31:08
Long 12’547.31 19.27 SW7BAU
Long 12’278.00 13.79 S0EBKU
Long 11’752.20 8.91 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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