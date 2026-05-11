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11.05.2026 18:59:41
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
EU-Kommission spricht mit OpenAI über Cyber-Sicherheits-KI
Die EU-Kommission soll Zugriff auf die neue Cybersicherheits-KI von OpenAI bekommen. Wie ein Sprecher der Kommission sagte, ist die Kommission derzeit in Gesprächen mit dem US-Unternehmen über GPT-5.5-Cyber, das Schwachstellen bei Software aufdecken kann. OpenAI will dieses Modell nur einem begrenzten Kreis von Nutzern zugänglich machen.
Iran unterstützt Chinas Vier-Punkte-Vorschlag
Der iranische Botschafter in China hat erklärt, sein Land sei bereit, einen Vier-Punkte-Vorschlag des chinesischen Staatschefs Xi Jinping zu unterstützen, der laut Peking darauf abzielt, dauerhafte Sicherheit und gemeinsame Entwicklung in der Region des Persischen Golfs zu gewährleisten. Die Zustimmung zu dem chinesischen Vorschlag erfolgt in der Woche, in der US-Präsident Donald Trump zu einem Treffen mit seinem Amtskollegen in Peking erwartet wird, und nachdem der iranische Aussenminister vergangene Woche seinen Amtskollegen in der chinesischen Hauptstadt getroffen hatte. Der iranische Botschafter Abdolreza Rahmani Fazli erklärte auf X, dass die beiden Aussenminister den Plan während dieses Treffens erörtert hätten.
Musk ist Teil von Trumps Wirtschaftsdelegation bei China-Reise - Kreise
Tesla-Chef Elon Musk wird laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen Teil einer US-Wirtschaftsdelegation sein, die US-Präsident Donald Trump bei seinem bevorstehenden China-Besuch begleitet. Musk, der auch das Raumfahrtunternehmen SpaceX leitet, werde voraussichtlich zu den mindestens einem halben Dutzend CEOs und Wirtschaftsführern gehören, die nach China reisen, um die Interessen der amerikanischen Wirtschaft während Trumps Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping zu vertreten. Das Weisse Haus reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
USA
US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend März revidiert auf 105,52 von 105,72
US/Median-Preis bestehender Häuser Apr +0,9% gg Vj auf 417.700 USD
US/Bestand unverkaufter Häuser bei 4,4 Monatsangeboten
US/Verkäufe bestehender Häuser Apr PROGNOSE: 4,1 Mio Jahresrate
US/Verkäufe bestehender Häuser Apr +0,2% auf 4,02 Mio Jahresrate
DJG/DJN/apo/sha
(END) Dow Jones Newswires
May 11, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)
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