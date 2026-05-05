Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’052 0.4%  SPI 18’479 0.5%  Dow 49’249 0.6%  DAX 24’402 1.7%  Euro 0.9158 -0.1%  EStoxx50 5’870 1.8%  Gold 4’559 0.8%  Bitcoin 63’682 1.8%  Dollar 0.7830 -0.1%  Öl 110.3 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wall-Street-Favoriten: Diese Dividenden-Stars empfehlen Analysten für 2026
HSBC bleibt zuversichtlich: Warum die Bank trotz Weltlage auf eine Aktien-Rally setzt
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Redcare Pharmacy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Ahold Delhaizepräsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
05.05.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB/Lane: Inflationseffekte von Klimawandel und "grünem Übergang" unklar

Die Auswirkungen des Klimawandels und der gegen ihn ergriffenen Massnahmen auf die Inflation sind nach Aussage von Philip Lane, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), nicht klar. Lane führte in einer Rede bei einer Konferenz in Frankfurt laut veröffentlichtem Text zwar Argumente für einen Kampf gegen den Klimawandel und für die Nutzung erneuerbarer Energien an, doch gehörte der Kampf gegen eine überhöhte Inflation nicht dazu. "Allgemein lässt sich festhalten, dass die Gesamtauswirkung des Klimawandels auf die Inflationsrate nicht eindeutig ist", sagte er.

EU-Handelskommissar: USA müssen zu vereinbartem Zollsatz zurückkehren

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic hat die USA zu einer Rückkehr zu den Bedingungen des vereinbarten Handelsabkommens aufgefordert. Er reagierte damit auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump, die Zölle auf Autos aus der EU auf 25 von 15 Prozent zu erhöhen. Sefcovic hat sich laut EU-Kommission am Dienstag in Paris mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer getroffen. Beide Seiten seien übereingekommen, das Engagement sowohl auf politischer als auch auf technischer Ebene zu verstärken.

ISM-Index für US-Dienstleister fällt im April

Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat ist im April etwas langsamer gewachsen. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes ermässigte sich auf 53,6 (Vormonat: 54,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen konstanten Wert von 54,0 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im April

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im April lebhafter als im Vormonat gezeigt, ist jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der von S r den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 51,0 von 49,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 51,3 vorhergesagt, was dem vorläufigen Wert entsprochen hätte.

Zahl offener US-Stellen sinkt im März

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im März etwas gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 6,866 (Februar: 6,922) Millionen offene Stellen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen stieg dagegen auf 3,171 (3,046) Millionen und die der Entlassungen auf 1,867 (1,714) Millionen.

Defizit in der US-Handelsbilanz steigt im März

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im März gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 60,31 Milliarden Dollar nach revidiert 57,78 (vorläufig: 57,35) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 60,90 Milliarden Dollar gerechnet. Die Exporte stiegen zum Vormonat um 2,0 Prozent auf 320,86 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 381,165 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 2,3 Prozent.

EZB: APP/PEPP-Anleihebestand sinkt im April um 77 Mrd Euro

Der Bestand an Anleihen, die die Europäischen Zentralbank (EZB) unter dem APP- und dem PEPP-Programm gekauft hat, hat sich im April planmässig verringert. Wie aus aktuellen EZB-Daten hervorgeht, sank der Bestand an APP-Anleihen um 51 Milliarden auf 2.176 Milliarden Euro, darunter der an öffentlichen Anleihen um 42 Milliarden auf 1.746 Milliarden Euro. Die PEPP-Bestände gingen um 26 Milliarden auf 1.419 Milliarden Euro zurück. Der Anleihebestand verringert sich, weil die EZB die Tilgungsbeträge fällig gewordener Papiere nicht mehr reinvestiert.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Neubauverkäufe Feb bestätigt mit 635.000DowJones

*US/Neubauverkäufe März +7,4% auf 682.000 (PROG: 660.000)

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Apr +7,3% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Inside Trading & Investment

16:28 GameStop möchte eBay übernehmen
12:01 Julius Bär: 9.60% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Allianz SE
10:10 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
09:35 SMI-Anleger bleiben zurückhaltend
09:13 Marktüberblick: Rheinmetall im Fokus
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursverluste zum Start in den Mai
04.05.26 USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’577.42 18.85 SXEBNU
Short 13’836.47 13.83 S7DB8U
Short 14’335.29 9.00 STRBXU
SMI-Kurs: 13’052.17 05.05.2026 17:30:19
Long 12’484.60 19.41 S42B5U
Long 12’216.42 13.83 STABXU
Long 11’691.04 8.91 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie letztlich in Grün: Privatkonten in den USA starten in 2027
Ausblick: RENK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UBS-Aktie letztlich im Plus: Ständerats-Kommission prüft Alternativen zur Eigenkapitalvorlage
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen trotz Quartalsumsatz unterhalb der Erwartungen - Warten auf HENSOLDT-Bilanz
Palantir mit deutlichem Gewinn- und Umsatzsprung - Aktie rutscht ab
Ausblick: Novo Nordisk legt Quartalsergebnis vor
Ballard Power-Aktie zweistellig im Plus: Brennstoffzellenhersteller reduziert Verlust
Tiefrote Zahlen und Werksschliessungen: BioNTech zieht die Notbremse - Aktie unter Druck

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.