Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB/Lane: Inflationseffekte von Klimawandel und "grünem Übergang" unklar

Die Auswirkungen des Klimawandels und der gegen ihn ergriffenen Massnahmen auf die Inflation sind nach Aussage von Philip Lane, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), nicht klar. Lane führte in einer Rede bei einer Konferenz in Frankfurt laut veröffentlichtem Text zwar Argumente für einen Kampf gegen den Klimawandel und für die Nutzung erneuerbarer Energien an, doch gehörte der Kampf gegen eine überhöhte Inflation nicht dazu. "Allgemein lässt sich festhalten, dass die Gesamtauswirkung des Klimawandels auf die Inflationsrate nicht eindeutig ist", sagte er.

EU-Handelskommissar: USA müssen zu vereinbartem Zollsatz zurückkehren

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic hat die USA zu einer Rückkehr zu den Bedingungen des vereinbarten Handelsabkommens aufgefordert. Er reagierte damit auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump , die Zölle auf Autos aus der EU auf 25 von 15 Prozent zu erhöhen. Sefcovic hat sich laut EU-Kommission am Dienstag in Paris mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer getroffen. Beide Seiten seien übereingekommen, das Engagement sowohl auf politischer als auch auf technischer Ebene zu verstärken.

ISM-Index für US-Dienstleister fällt im April

Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat ist im April etwas langsamer gewachsen. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes ermässigte sich auf 53,6 (Vormonat: 54,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen konstanten Wert von 54,0 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im April

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im April lebhafter als im Vormonat gezeigt, ist jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der von S r den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 51,0 von 49,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 51,3 vorhergesagt, was dem vorläufigen Wert entsprochen hätte.

Zahl offener US-Stellen sinkt im März

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im März etwas gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 6,866 (Februar: 6,922) Millionen offene Stellen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen stieg dagegen auf 3,171 (3,046) Millionen und die der Entlassungen auf 1,867 (1,714) Millionen.

Defizit in der US-Handelsbilanz steigt im März

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im März gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 60,31 Milliarden Dollar nach revidiert 57,78 (vorläufig: 57,35) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 60,90 Milliarden Dollar gerechnet. Die Exporte stiegen zum Vormonat um 2,0 Prozent auf 320,86 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 381,165 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 2,3 Prozent.

EZB: APP/PEPP-Anleihebestand sinkt im April um 77 Mrd Euro

Der Bestand an Anleihen, die die Europäischen Zentralbank (EZB) unter dem APP- und dem PEPP-Programm gekauft hat, hat sich im April planmässig verringert. Wie aus aktuellen EZB-Daten hervorgeht, sank der Bestand an APP-Anleihen um 51 Milliarden auf 2.176 Milliarden Euro, darunter der an öffentlichen Anleihen um 42 Milliarden auf 1.746 Milliarden Euro. Die PEPP-Bestände gingen um 26 Milliarden auf 1.419 Milliarden Euro zurück. Der Anleihebestand verringert sich, weil die EZB die Tilgungsbeträge fällig gewordener Papiere nicht mehr reinvestiert.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Neubauverkäufe Feb bestätigt mit 635.000DowJones

*US/Neubauverkäufe März +7,4% auf 682.000 (PROG: 660.000)

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Apr +7,3% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)