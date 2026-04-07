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07.04.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Iran bricht direkte Kommunikation mit den USA ab

Der Iran hat die direkte Kommunikation mit den USA wegen der Drohung von Präsident Trump vom Montagmorgen, die "gesamte Zivilisation" des Irans zu zerstören, abgebrochen, obwohl die Gespräche mit den Vermittlern des Waffenstillstands fortgesetzt werden, so Beamte aus dem Nahen Osten. Der Schritt habe die Bemühungen, bis zur von Trump gesetzten Frist eine Einigung zu erzielen, vorübergehend erschwert, die Gespräche aber nicht beendet, so die Beamten. Einer der Beamten sagte, der Iran habe mit dem Abbruch der Kommunikation ein Zeichen der Missbilligung und des Trotzes setzen wollen. Es ist unklar, ob die direkten Gespräche vor Ablauf der Frist wieder aufgenommen werden. Das Weisse Haus reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

US-Aufträge für langlebige Güter sinken im Februar

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA hat sich im Februar etwas deutlicher als erwartet abgeschwächt. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, sanken die Orders gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 1,1 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Auftragseingänge nach revidierten Angaben um 0,5 Prozent gesunken, nachdem vorläufig eine Stagnation gemeldet worden war. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgrösse für die Unternehmensausgaben gelten, stiegen um 0,6 Prozent.

Commerzbank weist Unicredit-Offerte zurück - kein Ansatz für wertschaffende Transaktion

Die Commerzbank hat das im März angekündigte Übernahmeangebot ihres italienischen Grossaktionärs Unicredit in deutlicher Form zurückgewiesen. Aktuell gebe es keine Ansatzpunkte für eine einvernehmliche wertschaffende Transaktion über die jetzige Standalone-Strategie und deren Planungszeitraum hinaus, erklärte das Frankfurter Geldhaus. Ein Grossteil des von der Unicredit skizzierten Potenzials beruhe nicht auf einer Fusion beider Institute, könne also auch von der Commerzbank eigenständig und damit ohne erhebliche Umsetzungsrisiken realisiert werden, heisst es in einer Mitteilung der Commerzbank.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen März +6,8% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 13’634.60 13.96 SOFBTU
Short 14’159.94 8.86 B5HSYU
SMI-Kurs: 12’790.35 07.04.2026 17:30:30
Long 12’295.98 19.52 STABXU
Long 12’021.79 13.96 SNLBQU
Long 11’491.77 8.89 SS5BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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