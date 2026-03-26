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26.03.2026 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Iran fordert für Aufnahme von Gesprächen Zurücknahme von US-Forderungen - Kreise

Der Iran verlangt von den USA, ihre in einem 15-Punkte-Plan dargelegten Forderungen zurückzunehmen, bevor Teheran sich zu Gesprächen über einen möglichen Waffenstillstand bereit erklärt. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Iran sei offen für Gespräche, halte den Vorschlag der USA jedoch für überzogen, da dieser die Forderung enthalte, den Grossteil seines Atomprogramms abzubauen, die Unterstützung regionaler Verbündeter einzustellen und sein Raketenprogramm zu begrenzen, sagten die informierten Personen.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 21. März zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 210.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen solchen Anstieg exakt vorhergesagt.

Grossbritannien könnte von Iran-Krieg am stärksten getroffen werden

Grossbritannien sei nach wie vor sehr anfällig für globale Energieschocks, meint Joe Nellis von MHA. Die OECD habe gewarnt, dass das Land infolge steigender Energiepreise nach Ausbruch eines Krieges im Iran die am stärksten betroffene Volkswirtschaft der G-20 sein könnte. Das dringendste Risiko werde für das Wachstum bestehen, da Verbraucher und Unternehmen ihre Ausgaben zurückfahren, während auch die Inflation steigen werde. "Dies bringt die Bank of England in eine schwierige Lage - das Wachstum zu stützen und eine anziehende Inflation zu riskieren, oder die Zinsen länger hoch zu halten und den Abschwung zu vertiefen", sagt Nellis. Dies bedrohe auch die fiskalische Stabilität Grossbritanniens, wobei die bereits hohe Verschuldung und die Anleiherenditen wenig Spielraum für Flexibilität liessen, sagt er.

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)

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