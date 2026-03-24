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24.03.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Produktivität wächst im vierten Quartal um 1,8 Prozent

Die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft in den USA ist im vierten Quartal 2025 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus in genau dieser Höhe erwartet, nachdem bei der ersten Schätzung eine Zunahme von 2,8 Prozent ausgewiesen worden war.

EZB/Lane scherzt über "Randomisierung" des geldpolitischen Statements

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat im Scherz die Möglichkeit angedeutet, Investoren die sekundenschnelle KI-basierte Analyse geldpolitischer Statements der Europäischen Zentralbank (EZB) zu erschweren. "Ich bin schon manchmal versucht, das geldpolitische Statement zu randomisieren", sagte er zum Abschluss einer Konferenz in Frankfurt, bei der unter anderem zum Einsatz von Large Language Modells (LLM) bei der Analyse der Zentralbankkommunikation diskutiert wurde.

EZB/Lagarde: Erwerbspotenzial der Frauen nahezu ausgeschöpft

Europa sollte sich nach Aussage von Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), bei der Suche nach neuen Arbeitskräften nicht auf die Frauen verlassen. "Wir haben das Erwerbspotenzial der Frauen ausgeschöpft", sagte sie in einem Interview mit Nicolai Tangen, dem Investmentchef der Norges Bank. Es könnten jedoch noch hier und da Arbeitskräfte verfügbar sein, fügte sie hinzu.

Chefvolkswirt: Bank of England sollte bei Unsicherheit handlungsfähig sein

Die Bank of England (BoE) sollte aus Sicht von Chefökonom Huw Pill die Unsicherheiten nicht als Vorwand dafür nutzen, Massnahmen zur Eindämmung des Inflationsanstiegs zu verzögern.

S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft im März verlangsamt

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S rz verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 51,4 von 51,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Libanon weist iranischen Botschafter aus

Der Libanon hat den iranischen Botschafter aufgefordert, das Land bis Sonntag zu verlassen, und ihn zur "Persona non grata" erklärt, wie der libanesische Aussenminister mitteilte. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass libanesische Regierungsvertreter ihre Kritik an der Hisbollah und ihrem Schutzherrn Iran verschärft haben - etwas, das jahrelang als politisch gefährlich galt. Die Regierung hatte Anfang dieses Monats ein Gesetz verabschiedet, das die militärischen Aktivitäten der Gruppe verbietet. Zwei Hisbollah-Mitglieder sollen am Dienstag vor einem Militärrichter erscheinen, weil sie angeblich Waffen für die Gruppe transportiert haben, sagte ein libanesischer Beamter.

Pentagon verlegt 3.000 Mann starke Luftlandedivision in den Nahen Osten

Das Pentagon plant die Verlegung einer Kampfbrigade der 82. Luftlandedivision des Heeres in den Nahen Osten. Damit sollen Operationen gegen den Iran unterstützt werden. Ein schriftlicher Befehl zur Verlegung der aus rund 3.000 Soldaten bestehenden Einheit werde in den kommenden Stunden erwartet, sagten zwei Vertreter der USA. Die Kampfbrigade dient als schnelle Eingreiftruppe des Heeres. Sie kann in weniger als 24 Stunden überall auf der Welt eingesetzt werden. Die Soldaten trainieren den Fallschirmabsprung in feindliches oder umkämpftes Gebiet. Ziel ist es, Flugplätze und Land zu sichern.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen März +6,5% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)

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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht

Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’000.93 18.92 BNRS1U
Short 13’231.86 14.00 BVJSJU
Short 13’749.82 8.79 SN2BBU
SMI-Kurs: 12’515.94 24.03.2026 17:31:17
Long 11’957.13 19.67 SFDB6U
Long 11’697.88 13.92 BAES3U
Long 11’178.49 8.82 BAOSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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