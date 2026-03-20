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20.03.2026 19:22:39
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Fed-Gouverneur Waller unterstützt keine Zinserhöhungen
Die Federal Reserve muss nach Ansicht von Fed-Gouverneur Christopher Waller die Zinsen nicht anheben, da sich die Inflation voraussichtlich im zweiten Halbjahr abkühlen wird. Waller erklärte, die Inflation sei zwar hoch gewesen, habe sich aber im vergangenen Jahr nicht verschlimmert, nachdem das Weisse Haus unter Präsident Donald Trump Zölle eingeführt habe. Dies zeige ihm, dass sich die zugrunde liegende Inflation wahrscheinlich verbessert habe, da die Zölle die Preise in die Höhe getrieben hätten.
Fed-Gouverneurin Bowman: Arbeitsmarkt braucht weiter Unterstützung
Fed-Gouverneurin Michelle Bowman sagt, der besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktbericht für Januar sei eine Anomalie gewesen. Sie sei weiterhin besorgt über den Arbeitsmarkt. In einem Interview mit Fox Business sagt sie: "Ich habe drei Zinssenkungen bis Ende 2026 eingeplant, um den Arbeitsmarkt hoffentlich zu stützen." Allerdings fügt sie hinzu, es sei noch zu früh, um zu sagen, welche Auswirkungen der Iran-Konflikt haben könnte.
Irans Streitkräfte drohen Feinden mit Angriffen in Ferienanlagen
Die iranischen Streitkräfte haben gewarnt, dass sie die Feinde des Landes - darunter Funktionäre, Piloten und Soldaten - in Vergnügungsparks, Ferienorten und Touristenzentren ins Visier nehmen werden, und erklärten: "Kein Ort auf der Welt wird für euch sicher sein." Brigadegeneral Abolfazl Shekarchi, ein hochrangiger Sprecher, fügte hinzu, dass die Ermordung der obersten iranischen Befehlshaber "das Ergebnis der Verzweiflung, Hilflosigkeit und Boshaftigkeit des Feindes" sei.
+++ Konjunkturdaten +++
Kanada Jan Einzelhandelsumsatz +1,1% gg Dez
Kanada Jan Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,8% gg Dez
Kanada Jan Einzelhandelsumsatz +1,1% gg Dez
Kanada Jan Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,8% gg Dez
DJG/DJN/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2026 14:22 ET (18:22 GMT)
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
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