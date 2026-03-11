Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’959 -0.8%  SPI 17’959 -0.9%  Dow 47’361 -0.7%  DAX 23’640 -1.4%  Euro 0.9023 -0.2%  EStoxx50 5’795 -0.7%  Gold 5’178 -0.2%  Bitcoin 55’186 1.4%  Dollar 0.7797 0.1%  Öl 92.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Lufthansa667979Roche1203204UBS24476758Sika41879292ABB1222171Lockheed Martin351011Richemont21048333
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Iran-Konflikt: Drei Sektoren, die Anleger jetzt im Blick haben sollten
So profitabel ist Bitcoin-Mining - das sagt ein Analyst zum Umsatzeinbruch beim Bitcoin-Schürfen
Ausblick: Hannover Rück informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot
11.03.2026 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Birol: IEA-Mitgliedsländer geben Ölreserven von 400 Mio Barrel frei

Die Mitgliedsländer der Internationalen Energieagentur (IEA) werden nach Aussage ihres Exekutivdirektors Fatih Birol wegen der Lage im Nahen Osten eine Rekordmenge an Ölreserven freigeben, die für Notfälle vorgesehen sind. Birol sagte in einer kurzen Erklärung, dass die Länder einstimmig beschlossen hätten, 400 Millionen Barrel Öl freizugeben. Die Länder würden ihre Konsultationen fortsetzen.

Opec hält Prognose für Ölnachfrage stabil - Massive Störungen im Golf

Die Organisation Erdöl exportierenden Länder (Opec) hat ihre Prognosen für die weltweite Ölnachfrage beibehalten. Der Nahostkonflikt stört weiterhin massiv die Rohölströme am Golf und zwingt grosse Produzenten dazu, ihre Förderung zu drosseln. Die Ölnachfrage dürfte im nächsten Jahr um 1,34 Millionen Barrel pro Tag steigen. Dies liegt leicht unter den für 2026 geschätzten 1,38 Millionen Barrel pro Tag und wird von einer soliden Weltwirtschaft gestützt.

US-Inflationsrate verharrt im Februar bei 2,4 Prozent

Der Inflationsdruck in den USA ist im Februar wie erwartet stabil geblieben. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 2,4 (Vormonat: 2,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent und einer Jahresteuerung von 2,4 Prozent gerechnet. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 2,5 (Vormonat: 2,5) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,2 Prozent und eine Jahresrate von 2,5 Prozent erwartet.

US-Realeinkommen steigen im Februar

Die Realeinkommen in den USA sind im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Januar ein Anstieg um 0,5 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Februar saison- und inflationsbereinigt 390,91 US-Dollar nach 390,38 Dollar im Vormonat.

US-Rohöllagerbestände steigen stärker als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 6. März ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,824 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 1,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,475 Millionen Barrel erhöht.

EZB/Schnabel: Projektionen werden Marktentwicklungen teilweise reflektieren

Die in der nächsten Woche anstehenden makroökonomischen Projektionen des volkswirtschaftlichen Stabs der Europäischen Zentralbank (EZB) werden nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel anders aussehen als die im Dezember veröffentlichten. "Die März-Projektionen werden die jüngsten Marktentwicklungen teilweise reflektieren", sagte sie bei einer Veranstaltung in Frankfurt. Auf Nachfrage erklärte sie, dass der Stichtag für die Erhebung nach hinten verlegt worden sei. "Ein Stichtag vor dem Beginn des Iran-Kriegs wäre sinnlos gewesen", sagte sie.

BNP Paribas: EZB dürfte zunächst abwarten

Analysten von BNP Paribas erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei der Sitzung am 19. März unverändert lassen und dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde ihre Einschätzung einer "guten Position" zugunsten eines risikobewussteren Tons aufgeben wird. "Die aktualisierten Prognosen dürften den jüngsten Anstieg der Energiepreise kaum reflektieren und daher - abgesehen von eventuell bereitgestellten Szenarioanalysen - nur von begrenzter Aussagekraft sein", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die Zinsentscheidung am nächsten Donnerstag.

Eurosystem stellt Plan für tokenisiertes Finanzsystem vor

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine strategische Initiative zur Entwicklung eines europäischen tokenisierten Finanzökosystems vorgestellt, in dem Zentralbankgeld weiterhin eine zentrale Rolle spielen soll. Die "Appia" genannte Strategie soll Eurosystem (EZB und nationale Zentralbanken des Euroraums) sowie Akteure aus dem öffentlichen und privaten Sektor mit dem Ziel zusammenbringen, integrierte, innovative und widerstandsfähige tokenisierte Finanzmärkte für den institutionellen Grosskundenhandel ("Wholesale") in Europa aufzubauen.

Trump erneuert Handelsdrohung gegen Spanien

US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung erneuert, den Handel mit Spanien einzustellen. Grund dafür ist der Widerstand des Landes gegen die Angriffe der USA und Israels auf den Iran. "Ich denke, sie kooperieren überhaupt nicht", sagte Trump über Spanien. "Wir könnten den Handel einstellen." Trump hatte Anfang des Monats eine ähnliche Drohung ausgesprochen, die die US-Regierung jedoch schnell wieder zurücknahm. Offizielle Massnahmen wurden nicht ergriffen. Es ist unklar, inwiefern die USA Zölle auf ein einzelnes Land der Europäischen Union wie Spanien erheben könnten.

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:51 Wie lange wird der Konflikt dauern?
09:17 SMI mit verhaltener Erholung
09:10 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Re-Break knapp verpasst
10.03.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf Swiss Market® Index, DAX®, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’499.17 19.50 BMKSEU
Short 13’786.93 13.61 SRPB6U
Short 14’296.14 8.86 B5HSYU
SMI-Kurs: 12’958.59 11.03.2026 17:30:50
Long 12’413.12 19.50 SYUBYU
Long 12’146.14 13.90 SZEBLU
Long 11’608.39 8.89 BBWS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.