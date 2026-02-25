Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’474 0.6%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’207 1.2%  Bitcoin 53’300 7.6%  Dollar 0.7726 -0.1%  Öl 71.2 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie, SpaceX & Co.: Darum steht Elon Musk an der Spitze der Forbes-Innovatoren-Liste
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Idorsia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
25.02.2026 18:59:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Rohöllagerbestände sind gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 20. Februar ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 15,989 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten mit einem deutlich schwächeren Anstieg von 1,2 Millionen Barrel gerechnet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 9,014 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,011 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein konstantes Niveau vorhergesagt, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 3,213 Millionen gesunken waren. Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag stabil zur Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 13,7 Millionen Barrel.

Spanische Wettbewerbshüter rügt Apple und Amazon

Die spanische Kartellbehörde rügt Apple und Amazon.com. Die beiden seien einer Anordnung zur Änderung von Vertragsklauseln nicht rechtzeitig nachgekommen, so die Behörde. Dabei geht es um die Rolle von Amazon als Wiederverkäufer von Apple-Produkten. Die nationale Markt- und Wettbewerbskommission des Landes (CNMC) hatte die Unternehmen im Jahr 2023 zu einer Gesamtstrafe von rund 194 Millionen Euro verurteilt. Die Behörde begründete dies damit, dass bestimmte Klauseln in den Geschäftsbedingungen von Amazon als autorisierter Apple-Händler den Wettbewerb unterdrückten. So soll laut der Vereinbarung die Anzahl der Wiederverkäufer von Apple-Produkten auf der spanischen Amazon-Website faktisch eingeschränkt sein. Die Behörde erliess im Anschluss eine Unterlassungsverfügung, um die Unternehmen zur Änderung ihrer Verträge zu zwingen.

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.

Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

11:50 Ungewissheit über Zölle bleibt bestehen
09:29 SMI klettert erstmals über 14.000er-Marke
09:25 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
08:00 Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips treten auf der Stelle
24.02.26 Julius Bär: 19.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’510.58 20.00 SAIB4U
Short 14’818.22 13.86 B58SLU
Short 15’377.31 8.89 SJUBNU
SMI-Kurs: 13’977.10 25.02.2026 17:30:17
Long 13’354.21 19.17 S63BSU
Long 13’068.54 13.79 SVRB0U
Long 12’506.52 8.92 S1FBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie gibt dennoch nach: Offenbar Zuschlag für Drohnen-Auftrag der Bundeswehr erhalten - auch RENK und TKMS schwächer
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Novo Nordisk-Aktie im freien Fall: Dreifach-Schock belastet - neue Partnerschaft verkündet
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SAP-Aktie zwischen Handelsrisiken und KI-Konkurrenz: Teradata-Deal sorgt nicht für Entlastung
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten

Top-Rankings

Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:24 Gerresheimer: Bafin kündigt Prüfungserweiterung und weitere Prüfung an
19:15 Allianz will Aktien für bis zu 2,5 Milliarden Euro zurückkaufen
19:09 Ukraine erhöht Renten kräftig um über zwölf Prozent
18:55 ZDF-Intendant: Nur KI-Bilder mit klarer Herkunft nutzen
18:39 DFL und TV-Partner in China unterzeichnen Absichtserklärung
18:34 Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurück - Mindestdividende angekündigt
18:28 Bundestags-Beschluss zur Unterstützung der Ukraine
18:24 AKTIE IM FOKUS 3: Eon nach Jahreszahlen ins Plus gependelt - 2026 RWE eingeholt
18:17 Aktien Europa Schluss: Mehrheitlich im Plus - Optimismus vor Nvidia-Zahlen
18:05 Aktien Wien Schluss: ATX legt zu