Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Rohöllagerbestände sind gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 20. Februar ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 15,989 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten mit einem deutlich schwächeren Anstieg von 1,2 Millionen Barrel gerechnet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 9,014 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,011 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein konstantes Niveau vorhergesagt, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 3,213 Millionen gesunken waren. Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag stabil zur Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 13,7 Millionen Barrel.

Spanische Wettbewerbshüter rügt Apple und Amazon

Die spanische Kartellbehörde rügt Apple und Amazon.com. Die beiden seien einer Anordnung zur Änderung von Vertragsklauseln nicht rechtzeitig nachgekommen, so die Behörde. Dabei geht es um die Rolle von Amazon als Wiederverkäufer von Apple-Produkten. Die nationale Markt- und Wettbewerbskommission des Landes (CNMC) hatte die Unternehmen im Jahr 2023 zu einer Gesamtstrafe von rund 194 Millionen Euro verurteilt. Die Behörde begründete dies damit, dass bestimmte Klauseln in den Geschäftsbedingungen von Amazon als autorisierter Apple-Händler den Wettbewerb unterdrückten. So soll laut der Vereinbarung die Anzahl der Wiederverkäufer von Apple-Produkten auf der spanischen Amazon-Website faktisch eingeschränkt sein. Die Behörde erliess im Anschluss eine Unterlassungsverfügung, um die Unternehmen zur Änderung ihrer Verträge zu zwingen.

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)