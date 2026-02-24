Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.02.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Goolsbee: Solide Wirtschaft sollte Fokus der Fed auf Inflation halten

Eine solide Konsumkonjunktur und ein stabiler Arbeitsmarkt bedeuten nach Ansicht von Austan Goolsbee, Präsident der Chicago Fed, dass sich die Federal Reserve vorrangig auf die Bekämpfung der erhöhten Inflation konzentrieren sollte. Bei einer Rede auf einer Konferenz der National Association for Business Economics räumte Goolsbee ein, dass düstere Verbraucherumfragen und schleppende Neueinstellungen zur Vorsicht mahnten. Die flaue Personalrekrutierung spiegele insbesondere die politische Unsicherheit der Unternehmen wider.

Stimmung der US-Verbraucher im Februar verbessert

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Februar aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 91,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 86,8 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 89,0 von zunächst 84,5 nach oben revidiert.

BoE/Bailey: Zinssenkung im März "wirklich offene Frage"

Für den Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, ist es nach eigener Aussage möglich, dass er bei der geldpolitischen Sitzung im März eine weitere Zinssenkung unterstützt. "Die Frage für mich ist, ob ich genügend weitere Beweise gesehen habe, um zuversichtlich diesen Schritt zu gehen", sagte Bailey zu Abgeordneten mit Blick auf die Sitzung am 19. März. "Das ist im Moment eine wirklich offene Frage."

EU-Handelskommissar strebt Zustimmung zum US-Handelsabkommen im März an

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic strebt eine Abstimmung des EU-Parlaments über die Handelsvereinbarung mit den USA nun im März an. "Es ist zwingend erforderlich, dass wir den Prozess zur Umsetzung unserer Verpflichtungen aus der gemeinsamen Erklärung weiter vorantreiben", sagte Sefcovic am Dienstag vor Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Eine endgültige Abstimmung im März "muss unser Hauptziel bleiben, natürlich unter der Bedingung, dass wir mehr Klarheit von den USA erhalten", erklärte er.

Berenberg: Europas Hilfe für Ukraine gut - aber nicht gut genug

Der Angriff Russlands auf die Ukraine, dessen Beginn sich am Dienstag zum vierten Mal jährt, ist nach Aussage von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding ein Weckruf gewesen und hat wichtige Schritte in Richtung Kohäsion und Widerstandsfähigkeit ausgelöst. In einer Analyse listet Schmieding die positiven Beispiele auf, nennt aber auch Fehlleistungen.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Lagerbestände Grosshandel Dez +0,2% (PROG: +0,2%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

