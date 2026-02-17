|
17.02.2026 18:59:42
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
New Yorker Konjunkturindex sinkt im Februar leicht
Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Grossraum New York ist im Februar leicht gesunken. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf plus 7,1. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf plus 10,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 7,7 gelegen.
Fed/Goolsbee: Künftige Zinssenkungen hängen von Inflationsfortschritt ab
Die US-Notenbank kann nach Einschätzung von Austan Goolsbee, Präsident der Chicago Fed, weitere Zinssenkungen vornehmen, sofern sich die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der Fed zubewegt. "Wir haben einige Fortschritte gesehen, aber wir haben auch einige Warnsignale gesehen, ich möchte noch mehr Informationen bekommen", sagte er am Dienstag in einem Interview mit dem Sender CNBC.
+++ Konjunkturdaten +++
Kanada Jan Verbraucherpreise +2,3% gg Vorjahr
Kanada Jan Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,4% gg Vorjahr
Kanada Jan Verbraucherpreise unverändert gg Vm
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Dez revidiert auf 104,51 von 104,27
US/NAHB-Hausmarktindex Feb 36 (Jan: 37)
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
February 17, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord weiter stark -- DAX nach Richtungssuche schliesslich stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt führte seine Rekordjagd vom Vortag fort. Am Dienstag zeigte sich der deutsche Leitindex ohne klare Richtung. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.