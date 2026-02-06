Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Novartis-Aktie: Baubeginn für globales Forschungszentrum in San Diego
ETF-Sparplan auflösen: Das müssen Anleger Schritt für Schritt beachten
Bechtle-Aktie bricht dennoch ein: Geschäftsvolumen und Gewinn über Markterwartungen
Siemens Healthineers-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
Rheinmetall-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital
06.02.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed/Jefferson sieht wenig Bedarf für Anpassung der Geldpolitik

Fed-Gouverneur Philip Jefferson sieht die Zinspolitik der US-Notenbank "gut positioniert" für solide wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Er signalisiert damit, dass er wenig Dringlichkeit für die Fed sieht, die im Januar pausierten Zinssenkungen wieder aufzunehmen.

Stimmung der US-Verbraucher im Dezember überraschend verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 57,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 55,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende Januar lag er bei 55,4.

+++ Konjunkturdaten +++

*Kanada Jan Arbeitslosenquote 6,5% (Dez: 6,8%)DowJones

*Kanada Jan Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,8%DowJones

*Kanada Jan Beschäftigte -24.800 gg DezDowJones

*Kanada Jan Beschäftigte PROGNOSE: +5.000DowJones

*Kanada Jan Stundenlöhne +3,3% gg VorjahrDowJones

*Kanada Jan Erwerbsfähige -119.000 gg DezDowJones

*Kanada Jan Erwerbsquote 65,0% (Dez: 65,4%)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 06/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 06/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:04 SPD-Vorstand in Klausur: Arbeit am neuen Programm
18:53 Bitcoin nach Kurseinbruch mit fulminantem Comeback - wieder über 70.000 Dollar
18:49 Spahn: 'Mullah-Regime im Iran ist wie eine Krake'
18:42 ROUNDUP 2: Stahlhütte HKM soll bleiben - aber starker Stellenabbau
18:34 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Linde auf 'Neutral' - Ziel bleibt 455 Dollar
18:33 ROUNDUP 2: Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
18:26 Ministerium: Einsparungen bei Integrationskursen im Gespräch
18:24 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Erholung mit US-Rückenwind
18:09 Aktien Europa Schluss: Erholung mit US-Rückenwind
18:04 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schafft Wochenplus - Nervosität hält an