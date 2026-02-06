|
06.02.2026 18:59:40
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Fed/Jefferson sieht wenig Bedarf für Anpassung der Geldpolitik
Fed-Gouverneur Philip Jefferson sieht die Zinspolitik der US-Notenbank "gut positioniert" für solide wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Er signalisiert damit, dass er wenig Dringlichkeit für die Fed sieht, die im Januar pausierten Zinssenkungen wieder aufzunehmen.
Stimmung der US-Verbraucher im Dezember überraschend verbessert
Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 57,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 55,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende Januar lag er bei 55,4.
+++ Konjunkturdaten +++
*Kanada Jan Arbeitslosenquote 6,5% (Dez: 6,8%)DowJones
*Kanada Jan Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,8%DowJones
*Kanada Jan Beschäftigte -24.800 gg DezDowJones
*Kanada Jan Beschäftigte PROGNOSE: +5.000DowJones
*Kanada Jan Stundenlöhne +3,3% gg VorjahrDowJones
*Kanada Jan Erwerbsfähige -119.000 gg DezDowJones
*Kanada Jan Erwerbsquote 65,0% (Dez: 65,4%)
