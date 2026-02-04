Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’508 1.0%  SPI 18’619 1.0%  Dow 49’234 0.0%  DAX 24’603 -0.7%  Euro 0.9166 0.0%  EStoxx50 5’970 -0.4%  Gold 4’912 -0.7%  Bitcoin 57’276 -2.4%  Dollar 0.7767 0.2%  Öl 69.6 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Holcim1221405Swiss Re12688156NVIDIA994529Microsoft951692Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292SAP345952
Top News
Alternative zum Tagesgeldkonto? So sinnvoll sind Tagesgeld-ETFs
So hätte sich eine Dogecoin-Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt
So viel Verlust hätte eine Tether-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
Ausblick: Shell verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
04.02.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Arbeitsmarktbericht wird am 11. Februar veröffentlicht

Die offiziellen US-Daten zum Arbeitsmarkt werden nun kommende Woche veröffentlicht. Der Arbeitsmarktbericht für Januar, der ursprünglich diese Woche Freitag veröffentlicht werden sollte, ist nun für Mittwoch, den 11. Februar geplant, wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik (BLS) mitteilte. Die Behörde hatte die Veröffentlichung wegen des Teil-Regierungsstillstands in den USA verschoben, der mittlerweile aufgehoben wurde.

EU-Parlament nimmt Arbeit an US-Handelsabkommen wieder auf

Das EU-Handelsabkommen mit den USA wird wieder in die Spur gebracht. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments vereinbarten, die Arbeit an der Ratifizierung des Handelsabkommens wieder aufzunehmen. Die Arbeit war wegen des Vorstosses von US-Präsident Donald Trump bezüglich Grönlands im Januar ins Stocken geraten.

ADP: US-Privatsektor schafft im Januar weniger Stellen als erwartet

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Januar schwächer gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 22.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 45.000 Jobs vorausgesagt. Im Dezember waren unter dem Strich 37.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 4.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

Nächster EZB-Schritt nach Inflationsrückgang weiter offen

Nachdem die Inflation in der Eurozone im Januar unter das Ziel der Europäischen Zentralbank gefallen ist, sei die Frage, ob der Disinflationstrend anhalten werde, meint Harry Woolman, Analyst bei Validus Risk Management. Die Inflation habe im Januar bei 1,7 Prozent gelegen, nach 2,0 Prozent im Dezember. Der Grossteil des Rückgangs sei auf die jüngsten vorübergehenden Rückgänge der Energiepreise zurückzuführen, aber die Märkte favorisierten weiterhin leicht eine Zinssenkung statt einer Zinserhöhung als nächsten Schritt der Bank, schreibt er in einer Research Note.

Kerninflation der Eurozone könnte weiter sinken

Die Kerninflationsrate der Eurozone dürfte in den kommenden Monaten weiter sinken, auch wenn dies die Europäische Zentralbank (EZB) wahrscheinlich nicht zu Zinssenkungen veranlassen wird, schreibt Vincent Stamer von der Commerzbank in einer Research Note. Die Kernrate ist im Januar auf 2,2 Prozent von 2,3 Prozent im Dezember leicht gesunken, wobei weitere Rückgänge von einer schwächeren Lohninflation und niedrigeren Importpreisen ausgehen dürften. Die Gesamtinflation werde für den Rest des Jahres leicht unter den Erwartungen der EZB bleiben, so Stamer.

ISM-Index für US-Dienstleister unverändert im Januar

Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Januar konstant gezeigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes verharrte bei 53,8. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 53,5 prognostiziert.

S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Januar

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Januar lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S r den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 52,7 von 52,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,5 vorhergesagt, was dem vorläufigen Wert entsprochen hätte.

US-Rohöllagerbestände sinken in der Vorwoche unerwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 30. Januar 2026 unerwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,455 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen unveränderte Bestände vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,295 Millionen Barrel reduziert.

Trump spricht mit Xi über Iran, Handel und Ukraine

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben über eine ganze Reihe von Themen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in einem "langen und ausführlichen Telefonat" gesprochen. Themen seien unter anderem der Handel, der Krieg in der Ukraine und "die aktuelle Lage im Iran" gewesen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:24 Starke US-Unternehmensgewinne wurden eingepreist
09:21 SG-Marktüberblick: 04.02.2026
08:49 SMI verfehlt Rekordhoch nur knapp
06:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Ausbruchsversuch gescheitert
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’087.58 19.81 SXKBIU
Short 14’383.39 13.72 SE0BNU
Short 14’893.74 8.97 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’508.12 04.02.2026 17:31:38
Long 13’009.21 19.96 S89B5U
Long 12’694.64 13.65 S92BSU
Long 12’185.85 8.97 SPMB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Neues KI-Rechenzentrum in München: Aktien von Telekom und NVIDIA fester
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Aktien von NVIDIA und Microsoft im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
ChatGPT-Prognose: XRP, Ethereum und warum die KI Bitcoin Hyper als nächsten Ausreisser markiert
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SMI fällt letztlich zurück -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Wall Street beendet Handel klar im Minus -- Asiens Börsen schliessen weit im Plus
Novartis-Aktie dreht ins Plus: Nachahmer verursachen Umsatzerosion - gemischter Ausblick

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:41 ROUNDUP 3: Merz will strategische Partnerschaft mit Golfregion ausbauen
19:33 ROUNDUP: USA wollen Handelsallianz für wichtige Mineralien gründen
18:53 Rubio: Iran muss für Zugeständnisse bereit sein
18:48 US-Arbeitsministerium: Neue Termine für Arbeistmarktdaten und Verbraucherpreise
18:36 Merz warnt Teheran: Sind zur Erhöhung des Drucks bereit
18:35 Merz will strategische Partnerschaft mit Golfregion ausbauen
18:32 Aktien Wien Schluss: Leichte Kursgewinne - OMV und AT&S stark gesucht
18:28 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Rekord in London und Zürich - EuroStoxx verliert
18:23 GNW-News: Berry Swing gibt sein Debüt auf der Fruit Logistica
18:21 GNW-News: Berry Swing bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina