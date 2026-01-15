Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’495 0.2%  SPI 18’595 0.3%  Dow 49’532 0.8%  DAX 25’352 0.3%  Euro 0.9325 0.1%  EStoxx50 6’041 0.6%  Gold 4’619 -0.2%  Bitcoin 77’595 0.0%  Dollar 0.8029 0.4%  Öl 63.7 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Meta-Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
Lummis-Gesetz bringt US-Krypto-Regulierung voran: Abstimmung für Januar 2026 geplant
ams-OSRAM-Aktie springt an: Halbleiterkonzern verhandelt wohl mit Infineon
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wachstumshoffnung durch Abnehmmittel-Strategie
BAT-Aktie letztlich fester: Illegale Zigaretten belasten Geschäft - Werk vor dem Aus
Suche...
eToro entdecken
15.01.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Goolsbee: Juristischer Angriff auf Fed führt ins Chaos

Einschränkungen der Unabhängigkeit der US-Notenbank und Angriffe auf sie führen aus Sicht des Geldpolitikers Austan Goolsbee in ein "Schlamassel". Der Präsident der Chicago Fed, der in diesem Jahr dem geldpolitischen Ausschuss der Notenbank angehört, äusserte sich am Donnerstagmorgen in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNBC vor dem Hintergrund des erhöhten Drucks, den die US-Administration auf das Gremium ausübt.

New Yorker Konjunkturindex steigt im Januar in den positiven Bereich

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Grossraum New York ist im Januar stärker gestiegen als erwartet. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 6,6. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von plus 1,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei minus 3,9 gelegen.

Philly-Fed-Index steigt im Januar kräftig

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Januar kräftig aufgehellt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf plus 12,6 Punkte von minus 10,2 im Dezember. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von minus 4,5 erwartet.

US-Importpreise steigen moderat - Datenlücke nach Shutdown

Die US-Importpreise sind im Zweimonatszeitraum von September bis November um 0,4 Prozent gestiegen. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, lag das Preisniveau für Importgüter damit im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1 Prozent höher. Auch bei den US-Exportpreisen war eine Steigerung zu verzeichnen, die Preise erhöhten sich zwischen September und November um 0,5 Prozent.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 10. Januar abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 9.000 auf 198.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

15:06 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
10:20 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – Der Countdown läuft/US-Banken – Fitnesscheck an der Wall Street
10:07 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
09:29 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
09:15 SMI gegen den Trend fester
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’018.76 19.51 SGZBPU
Short 14’290.18 13.95 SJJBGU
Short 14’833.17 8.92 STRBXU
SMI-Kurs: 13’494.67 15.01.2026 17:30:00
Long 12’924.08 19.95 SI9BZU
Long 12’606.07 13.60 SO0BYU
Long 12’083.19 8.95 S99BXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie letztlich tiefer: Gericht veurteilt Credit Suisse zu hoher Zahlung an Ex-Mitarbeiterin
ams-OSRAM-Aktie springt an: Halbleiterkonzern verhandelt wohl mit Infineon
TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
Partners Group-Aktie klettert kräftig: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert
EQS-DD: Rheinmetall AG: Ulrich Grillo, buy
DroneShield-Aktie zieht an: Neue Aufträge in Sicht - Verteidigungsfantasie blüht auf
Moderna-Aktie zieht an: Kombi-Impfstoff für COVID-19 und Grippe ab 2027 angekündigt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nestlé-Aktie letztlich in Grün: CEO entschuldigt sich in Videobotschaft für Rückruf von Babynahrung

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:02 Steinmeier verteidigt Freihandelsabkommen Mercosur
18:53 UBS erhält erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA
18:49 ROUNDUP 2: Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland
18:39 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 15.01.2026 - 18.35 Uhr
18:31 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - ASML stark nach TSMC-Ausblick
18:28 Von der Leyen reagiert auf Frage nach möglicher Iran-Intervention
18:17 ROUNDUP: Post vom Bund: Fragebögen zum Wehrdienst sind unterwegs
18:14 Von der Leyen sichert Grönländern Unterstützung zu
18:12 Schweiz bietet USA und Iran Vermittlung an
18:11 Verstöße gegen EU-Sanktionen werden teurer