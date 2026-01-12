Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'425 SPI 18'499 Dow 49'497 DAX 25'405 Euro 0.9302 EStoxx50 6'016 Gold 4'616 Bitcoin 72'849 Dollar 0.7974 Öl 63.6 
12.01.2026 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BdB: Europäische Banken dürfen nicht benachteiligt werden

Deutschlands Privatbanken haben erneut davor gewarnt, dass die Kreditinstitute in der EU wegen einer zu scharfen Regulierung und Beaufsichtigung im internationalen Wettbewerb ins Hintertreffen geraten könnten. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), Heiner Herkenhoff, sagte in einem Pressegespräch zum Jahresauftakt in Frankfurt, die deutschen Banken seien nicht an einer Abwärtsspirale bei der Bankenregulierung interessiert, sie wollten aber im Vergleich zu Instituten in Grossbritannien und den USA auch nicht benachteiligt werden.

BdB: Digitaler Euro problematisch für Banken

Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) geplante digitale Euro ist aus Sicht der deutschen Privatbanken in der sich aktuell abzeichnenden Form ein Problem. "Bisher sehen wir eher Schwierigkeiten dahin gehend, dass die bisherigen Lösungen kaum kompatibel sind. Sie bedeuten für die Banken hohe Belastungen weil die Investitionen wirklich gross werden - vor allem, wenn die Online- und die Offline-Variante des digitalen Euro parallel eingeführt werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands privater Banken (BdB), Heiner Herkenhoff, in einem Pressegespräch zum Jahresauftakt in Frankfurt.

EZB/Villeroy: Zinserhöhung 2026 sehr unwahrscheinlich

DOW JONES--Eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr ist laut dem Präsidenten der französischen Notenbank sehr unwahrscheinlich. Ein schwächerer Dollar gehöre zu einer Reihe potenzieller Entwicklungen, die die Inflation in der Eurozone niedrig halten, sagte François Villeroy de Galhau am Montag.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Abivax-Aktie nach Übernahmegerüchten durch Eli Lilly beflügelt
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Galaxy Digital sieht Bitcoin 2026 in einer herausfordernden Phase
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Idorsia-Aktie schliesslich in Rot: Positive Studiendaten zu Lucerastat
Goldpreis klettert auf Rekordhoch - Iran und USA im Fokus

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:07 Union kritisiert SPD-Pläne zur Erbschaftsteuer
18:54 Presse: SPD legt Konzept zu Erbschaftssteuer vor
18:50 ROUNDUP: Wadephul trifft Weltbank-Präsidenten vor Gespräch mit Rubio
18:40 ROUNDUP/Iran: Botschafter europäischer Länder einbestellt
18:38 Moskau: Oreschnik-Angriff galt Flugzeugwerk in Lwiw
18:35 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - EuroStoxx-Rekord über 6.000
18:28 Mexikos Präsidentin: US-Einsatz gegen Drogenkartelle ausgeschlossen
18:23 ROUNDUP: SPD erwägt 'Deutschland-Korb' für Lebensmittel
18:22 Aktien Wien Schluss: ATX wieder in Rekordlaune
18:15 AKTIEN IM FOKUS 2: Autowerte nach neuen EU-Regeln für China-Exporte unter Druck