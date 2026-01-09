Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Beschäftigung steigt im Dezember weniger als erwartet

Die Beschäftigung in den USA ist im Dezember etwas weniger stark als erwartet gewachsen, wobei die Arbeitslosenquote sank. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, stieg die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 50.000. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 73.000 prognostiziert. Der vorläufig für November gemeldete Zuwachs von 64.000 wurde auf 56.000 revidiert und der für Oktober gemeldete Beschäftigungsrückgang um 105.000 auf 173.000. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,4 (November revidiert: 4,5) Prozent. Erwartet worden war ein Rückgang auf 4,5 Prozent. Basis war ein vorläufiger November-Wert von 4,6 Prozent. Die Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 3,8 (3,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Prognostiziert worden waren Zuwachsraten von 0,3 und 3,6 Prozent.

Stimmung der US-Verbraucher im Januar verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 54,0. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 53,4 erwartet. Bei der Umfrage Ende Dezember lag er bei 52,9. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 55,0 (Vormonat: 54,6), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 52,4 (50,4) angegeben. Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verharrten auf dem Vormonatsniveau von 4,2 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie zu auf 3,4 von 3,2 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Kanada Dez Arbeitslosenquote 6,8% (Nov: 6,5%)

Kanada Dez Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7%

Kanada Dez Beschäftigte +8.200 gg Nov

Kanada Dez Beschäftigte PROGNOSE: -2.500

Kanada Dez Stundenlöhne +3,4% gg Vorjahr

Kanada Dez Erwerbsfähige +81.000 gg Nov

Kanada Dez Erwerbsquote 65,4% (Nov: 65,1%)

