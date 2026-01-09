Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’464 0.4%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9323 0.1%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’494 0.4%  Bitcoin 73’175 0.7%  Dollar 0.8013 0.3%  Öl 63.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758NVIDIA994529Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
TeamViewer-Aktie legt kräftig zu: Umsatzziel 2025 erreicht
Aktien von Glencore und Rio Tinto im Blick: Erneut Verhandlungen über Fusion
Suche...
eToro entdecken
09.01.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Beschäftigung steigt im Dezember weniger als erwartet

Die Beschäftigung in den USA ist im Dezember etwas weniger stark als erwartet gewachsen, wobei die Arbeitslosenquote sank. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, stieg die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 50.000. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 73.000 prognostiziert. Der vorläufig für November gemeldete Zuwachs von 64.000 wurde auf 56.000 revidiert und der für Oktober gemeldete Beschäftigungsrückgang um 105.000 auf 173.000. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,4 (November revidiert: 4,5) Prozent. Erwartet worden war ein Rückgang auf 4,5 Prozent. Basis war ein vorläufiger November-Wert von 4,6 Prozent. Die Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 3,8 (3,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Prognostiziert worden waren Zuwachsraten von 0,3 und 3,6 Prozent.

Stimmung der US-Verbraucher im Januar verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 54,0. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 53,4 erwartet. Bei der Umfrage Ende Dezember lag er bei 52,9. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 55,0 (Vormonat: 54,6), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 52,4 (50,4) angegeben. Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verharrten auf dem Vormonatsniveau von 4,2 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie zu auf 3,4 von 3,2 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Kanada Dez Arbeitslosenquote 6,8% (Nov: 6,5%)

Kanada Dez Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7%

Kanada Dez Beschäftigte +8.200 gg Nov

Kanada Dez Beschäftigte PROGNOSE: -2.500

Kanada Dez Stundenlöhne +3,4% gg Vorjahr

Kanada Dez Erwerbsfähige +81.000 gg Nov

Kanada Dez Erwerbsquote 65,4% (Nov: 65,1%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:21 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10:10 Anleger halten sich zurück
09:11 Marktüberblick: Puma-Aktie springt
07:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter aufwärts?
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
08.01.26 Vontobel’s Schweizer Aktienfavoriten («Top Picks») für das Jahr 2026
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Rheinmetall-Aktie höher: Bundeswehr erhält Puma-Simulatoren - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Goldpreis: Bergab vor Datenflut vom US-Arbeitsmarkt
DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation
PUMA-Aktie freundlich: Anta will anscheinend PUMA-Beteiligung von Pinault erwerben
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
Amazon- und Novo Nordisk-Aktien: Amazon Pharmacy bietet nun Wegovy-Pillen an
Shell rechnet mit Produktionsanstieg, Downstream belastet Gewinn - Aktie in Rot

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 02/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 02/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:12 ROUNDUP 2/Britische Regierung gegen Musks KI Grok: 'Beleidigt Opfer'
19:09 ROUNDUP 3/EU-Einigung: Weg für Mercosur-Handelsabkommen ist frei
18:47 Bericht: Mehr als 50 Demonstranten im Iran getötet
18:26 Sorge um Grönland: Nato-Staaten werben für Arktis-Einsatz
18:25 ROUNDUP: Klitschko rät Bürgern von Kiew zum Verlassen der Stadt
18:24 Aktien Wien Schluss: ATX verliert leicht
18:13 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Rekorde in Paris und Zürich und beim EuroStoxx 50
18:06 Aktien Europa Schluss: Rekorde in Paris und Zürich und beim EuroStoxx 50
18:00 UN-Behörde verhandelt über Feuerpause am AKW Saporischschja
17:59 Argentinien zahlt US-Dollar-Hilfe vollständig zurück