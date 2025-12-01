|
01.12.2025 18:59:41
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
S&P Global: Aktivität in US-Industrie im November mit nachlassender Tendenz
Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im November im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 52,2 von 52,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 48,8 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,9 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.
ISM-Index für US-Industrie sinkt im November
Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im November verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermässigte sich auf 48,2 (Vormonat: 48,7). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,8 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.
DJG/DJN/sha
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)
Dienstag 18 Uhr live: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Carsten Umland zeigt im Webinar ab 18 Uhr, wie Du mit System Aktien findest, die kurz vor dem Ausbruch stehen - fernab von Hypes, mit klarer Struktur und echtem Fokus auf nachhaltige Rendite.Schnell Plätze sichern!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich wenig bewegt -- DAX geht deutlich schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt trat zum Wochenstart auf der Stelle. Der deutsche Leitindex gab deutlich nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.