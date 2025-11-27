|
27.11.2025 18:59:40
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
"Falken" und "Tauben" im EZB-Rat uneins über weitere Zinssenkung
Die geldpolitischen "Falken" und "Tauben" im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sind während der Beratungen am 29./30. Oktober uneins über die Angemessenheit einer weiteren Zinssenkung gewesen. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Sitzungsprotokoll hervorgeht, äusserten die "Falken", dass der Zinssenkungszyklus zu Ende sei. Der derzeit günstige Ausblick werde wahrscheinlich Bestand haben, sofern sich keine Risiken materialisierten. Ein besonnenes Vorgehen könne die Chancen erhöhen, "in einer guten Position zu bleiben".
Stimmungsaufhellung in Eurozone - Bedarf an Zinssenkungen sinkt
Der Anstieg des Stimmungsindikators der EU im November sowie der Verkaufspreiserwartungen signalisieren, dass weitere Zinssenkungen unnötig sein könnten, meint Peter Vanden Houte von ING. Die Stimmung hat sich zum dritten Mal in Folge aufgehellt, was auf den Dienstleistungssektor zurückzuführen ist. Auch das Vertrauen im Einzelhandel und im Baugewerbe nimmt zu. Dennoch sei das Vertrauen in der Industrie angesichts schwindender Aufträge gesunken, wobei das Exportwachstum weniger vorhersehbar aussehe, so Houte. Die Verkaufspreiserwartungen sind in allen Sektoren über den langfristigen Durchschnitt gestiegen, und die Verbraucher erwarten für die Zukunft schnellere Preissteigerungen.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel: SMI schliesst nahe der Nulllinie -- DAX Erholung setzt sich gebremst fort -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag wenig Bewegung. An der Börse in Deutschland waren Anleger verhalten optimistisch. In Fernost dominierten die Bullen das Bild.