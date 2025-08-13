Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.8%  SPI 16’678 0.5%  Dow 44’795 0.8%  DAX 24’186 0.7%  Euro 0.9425 0.2%  EStoxx50 5’388 1.0%  Gold 3’358 0.4%  Bitcoin 97’748 0.9%  Dollar 0.8050 -0.2%  Öl 65.4 -1.2% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Amrize143013422Swiss Re12688156Rheinmetall345850Holcim1221405
13.08.2025 19:04:39

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Bessent: Gute Chance auf "Jumbo-Zinssenkung" im September

US-Finanzminister Scott Bessent sieht nach eigenen Worten eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank den Leitzins im nächsten Monat um einen überdurchschnittlich hohen Wert von 50 Basispunkten senken wird. Bessent sagte, die Fed hätte die Zinsen bei ihren letzten beiden Sitzungen angesichts der starken Abwärtskorrekturen der Beschäftigtenzahlen des Bureau of Labor Statistics senken können. "Hätten wir diese Zahlen im Mai, im Juni gesehen, vermute ich, dass wir Zinssenkungen im Juni und Juli hätten haben können. Das sagt mir also, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte sehr hoch ist", sagte er am Mittwoch Bloomberg TV. "Ich bin hoffnungsvoll für die September-Sitzung", fügte er hinzu.

Trumps Krypto-Vermögen ist mit wenig bekannter Plattform verbunden

Das Krypto-Unternehmen der Familie Trump hat seit der Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten mehr Vermögen generiert als jeder andere Teil des Geschäftsimperiums des Präsidenten - rund 4,5 Milliarden US-Dollar. Ein wesentlicher Grund für den Erfolg ist eine Partnerschaft mit einer unauffälligen Handelsplattform, die im Stillen von Binance, der weltweit grössten Kryptobörse, verwaltet wird, deren Gründer sich um eine Begnadigung durch Präsident Trump bemüht, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Bessent: USA könnten weitere Deals wie den mit Nvidia abschliessen

Die USA könnten nach den Worten von Finanzminister Scott Bessent künftig mehr Deals nach dem Vorbild von Nvidia abschliessen. Gemäss der Vereinbarung mit der Trump-Administration muss Nvidia 15 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf von KI-Chips nach China an die US-Regierung abführen. Dies könnte laut Bessent als Vorlage für andere Branchen dienen. "Ich denke, dass dies mit der Zeit auch in anderen Branchen der Fall sein könnte", sagte er in einem Interview mit Bloomberg TV. "Ich denke, dass dies im Moment einzigartig ist, aber jetzt, wo wir das Modell und den Betatest haben, warum sollten wir es nicht ausweiten?"

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 8. August wider Erwarten ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,036 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1 Million Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,029 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,792 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 0,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,323 Millionen gesunken waren.

Brasilien Einzelhandelsumsatz Juni -0,1% gg Vm; +0,3% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 13:04 ET (17:04 GMT)

09:35 SMI steckt im Sommerloch
09:11 Marktüberblick: Software-Aktien unter Druck
08:05 Rohstoffmärkte im Sog der Handelsspannungen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Erholung von Rüstungsaktien: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fester
UBS-Aktie steigt aber: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ungleich
Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa prüft anscheinend Boeing-Käufe über Schweiz zur Zollentschärfung
Nach US-Inflationsdaten: Dow schlussendlich stärker -- SMI beendet Handel etwas fester -- DAX letztlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Bullish vor NYSE-Debüt: Bullish-Aktien sollen über der erhöhten Preisspanne ausgegeben werden

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
