Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Konzerne wollen frische 100 Mrd EUR in Standort investieren - Zeitung

Deutsche Konzerne wollen frische 100 Milliarden Euro in den Standort investieren - wenn die Regierung ihre Reformversprechen einhält. Die Bundesregierung rechnet mit "einer der grössten Investitionsinitiativen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einem Treffen mit mehreren Managern deutscher und internationaler Grosskonzerne im Kanzleramt in Berlin, wie das Handelsblatt berichtet. Es lohne sich wieder zu investieren, sagte Merz. "Diese Bundesregierung will Deutschland wieder nach vorne bringen."

Türkei kurz vor vorläufiger Eurofighter-Kampfjet-Bestellung - Kreise

Die Türkei könnte bereits diese Woche eine vorläufige Vereinbarung über eine milliardenschwere Bestellung von Eurofighter-Typhoon-Kampfjets bekanntgeben, berichten zwei mit den Verhandlungen vertrauten Personen. Dies wäre ein Schub für die europäische Verteidigungsindustrie und für ein Flugzeugprogramm, das im Schatten der US-amerikanischen F-35 steht. Der Vertrag - der nach Schätzungen von Analysten einen Wert von rund 5,6 Milliarden US-Dollar haben könnte - würde maximal 40 Jets umfassen, wobei genaue Anzahl und Konfiguration der Flugzeuge noch diskutiert werden, so die Informanten.

+++ Konjunkturdaten

US/Index der gleichlaufenden Indikatoren Juni +0,3% gegen Vormonat

US/Index der nachlaufenden Indikatoren Juni unverändert gg Vm

US/Index der Frühindikatoren Juni -0,3% gegen Vormonat

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2025 13:26 ET (17:26 GMT)