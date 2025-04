ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed/Collins: Zölle stellen Zinspolitik vor "schwierige Wahl"

Die Zollerhöhungen der US-Regierung werden die amerikanische Notenbank nach Einschätzung von Susan Collins, Präsidentin der Boston Fed, wohl schwierige Kompromisse abverlangen. Die Geldpolitik werde gezwungen, auf eine wirtschaftliche Schwäche zu warten, bevor sie Zinssenkungen in Erwägung ziehe, um die hohe Inflation, die Zollerhöhungen ebenfalls mit sich bringe, zu bekämpfen, sagte Collins in einem Interview. "Es gibt die klare Erwartung, dass wir uns wahrscheinlich auf eine Phase zubewegen, in der wir einige schwierige Kompromisse werden eingehen müssen", so Collins.

Opec senkt Ölnachfrageprognose für 2025 leicht

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat ihre Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage im laufenden Jahr leicht gesenkt. Wie das Kartell in seinem monatlichen Ölmarktbericht mitteilte, rechnet es mit einem Anstieg der täglichen Nachfrage um nur noch 1,30 (bisher: 1,45) Millionen Barrel auf 105,5 Millionen Barrel. Zur Begründung verwies die Opec auf die schwache Nachfrageentwicklung im ersten Quartal und die kürzlich angekündigten US-Importzölle.

Nato erwirbt KI-gestützte Palantir-Software Maven Smart System

Die Aktien von Palantir klettern am Montag, nachdem bekannt wurde, dass die Nato die mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete Software des Unternehmens zur Modernisierung ihrer militärischen Aktivitäten einsetzen wird. Die Kommunikations- und Informationsbehörde der Nato hat bekannt gegeben, dass sie Ende März die Übernahme von Palantir Maven Smart System Nato abgeschlossen hat. Das Maven-System, das auch vom US-Militär verwendet wird, nutzt KI, um grosse Datenmengen zu sammeln und zu analysieren, um Ziele im Kampf zu priorisieren.

